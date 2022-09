Enchanté Kortrijk zoekt vrijwilligers en Hartelijke Plekken

Sinds oktober 2021 is vzw Enchanté actief in Kortrijk. Het bouwt er platformen om mensen met elkaar te verbinden. Eén van die platformen is Hartelijke Plekken: een netwerk van lokale handelaars die spontaan hun deuren openen voor iemand die met wat minder moet doen.

VZW Enchanté is naast Kortrijk ook actief in Gent, Leuven, Roeselare, Sint-Truiden, Tienen en Brussel.In Kortrijk stad hebben zich sinds de start in oktober 2021 al 18 handelszaken en sociale organisaties geëngageerd. Maar Vrijwilliger Kris Sigin en Enchanté-medewerker Nele Roelens zien nog veel groeimogelijkheden. “Bij Enchanté geloven we dat een samenleving pas echt leeft als iedereen erbij hoort. Zo hebben mensen in problemen vooral behoefte aan plekken waar ze onder de mensen kunnen zijn. De kwetsbare groep is trouwens heel breed. Veel mensen denken dat het enkel gaat om daklozen of mensen met financiële problemen, maar het gaat evengoed om mensen die eenzaam zijn, ex-gedetineerden, mensen die onze taal niet machtig zijn of recent een tegenslag hebben ervaren”, vertelt Nele.

Lage drempel

Ook Kris, vrijwilliger en ambassadeur voor Kortrijk, had enige tijd geleden een tegenslag te verwerken. Hij zat in een zware echtscheiding en heeft daardoor armoede gekend. “Het kan iedereen overkomen. Daarom ligt het concept me nauw aan het hart. Ik heb zelf ervaren dat de mogelijkheid om sociale contacten te leggen het tij kan keren en die negatieve spiraal en isolement kan breken. Zeker met de stijgende kosten verwacht ik dat meer mensen zullen beroep doen op Enchanté”, vertelt Kris.

Volgens Nele willen de meeste handelaars ook net iedereen welkom heten en een groter en divers publiek aanspreken. “Iedereen kan aanspraak maken op de uitgestelde traktaties, je hoeft niets voor te leggen. Dat doen we om de drempel zo laag mogelijk te houden zodat we voldoende mensen kunnen bereiken met dit concept.” Vrijwilligers Kris en Jérôme bezoeken sinds vorige week de handelaars in Kortrijk om te kijken of alles goed verloopt en waar het beter kan. Ze spreken ook nieuwe handelszaken aan. “Op zo’n momenten leer ik ook mensen kennen die de uitgestelde diensten kunnen gebruiken en gaan we soms samen naar een horeca- of handelszaak”, zegt Kris.

Hartelijke plekken

Je herkent de handelaars in het straatbeeld door het Hartelijke Plekken logo op de deur of het raam. Alle deelnemende handelszaken en sociale organisaties staan ook vermeld op de gedrukte stadsplannen, met een overzicht van de diensten die ze aanbieden. De Hartelijke Plekken in Kortrijk zijn Allo Croquette, Barcyclette, Boekenhuis Theoria, De Stroate, Fluffy Falafel, Frituur Groeninghe, Julia’s Koffiebar, Krok-Ubuntu, kunstencentrum BUDA, La Boutique David Selen, Malmo, Pand.A, Pizzeria Sofia, Theater Antigone, Unie der Zorgelozen, VORK, WOW Salads & More en Zonder Meer.

Meer info kan je vinden op www.enchantevzw.be/hartelijkeplekken. Je kan Nele bereiken via nele@enchantevzw.be. Op donderdag 22 september om 14 uur zijn alle geïnteresseerden vrijblijvend welkom op de vergadering in Boekenhuis Theoria.