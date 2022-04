Enchanté houdt sleepout in Roeselare

Enchanté, het netwerk waarbij hartelijke handelaars diensten aanbieden aan de meest kwetsbaren, organiseerde van vrijdag op zaterdag een sleepout op het De Coninckplein in Roeselare.

Een dertigtal mensen bleef er een nachtje onder de sterren slapen en ervoer hoe het is om als dakloze buiten te leven. Bij Enchanté blikt men alvast tevreden terug op de sleepout.

“Met dertig aanwezigen is dit een goede start. We hopen net zoals in bijvoorbeeld Sint-Truiden bij een volgende editie nog een pak meer volk te mogen verwelkomen”, aldus Annelies Vandeportaele van de organisatie.