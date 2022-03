Enchanté daagt iedereen uit om samen onder de sterren te slapen in Roeselare

Enchanté, het netwerk waarbij hartelijke handelaars diensten aanbieden aan de meest kwetsbaren, organiseert op vrijdag 15 april een sleepout op het De Coninckplein. Deelnemers ervaren een nacht lang hoe het is om onder de sterren te moeten slapen. Enchanté koppelt aan dat evenement ook een inzamelactie om uitgestelde diensten aan te kopen voor de meest kwetsbaren. “Als we meer dan 1.000 euro inzamelen laten we met drie het logo van Enchanté tattoëren.”

Net voor het uitbreken van de coronacrisis werd in Roeselare Enchanté gelanceerd. “Via een netwerk van handelaars bieden we diensten aan de meest kwetsbaren aan. Zij kunnen daar anders geen gebruik van maken. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een pakje frietje of een gratis koffie”, aldus Annelies Vandeportaele van Enchanté. Het initiatief kende een goede start, maar door de coronacrisis werden contacten beperkt en stond de werking van het initiatief maar op een laag pitje. “In december startten we terug op. We kunnen rekenen op vijfentwintig hartelijke handelaars.”

Veel meer mensen dan men weet

Binnen de stad merkt men dat dergelijke initiatieven Enchanté heel erg nodig zijn. “Ook in Roeselare is dak-en thuisloosheid de realiteit. Dat kunnen we bijvoorbeeld zien aan het gebruik van de noodopvang, maar sowieso zijn er veel meer mensen dan we weten die in een dergelijke moeilijke situatie beland zijn. Verschillende sofaslapers kunnen ’s nachts nog terecht bij vrienden of familie, maar er zijn ook zeker een aantal personen die echt constant buiten leven”, aldus Thomas Goethals, eveneens een van de trekkers binnen Enchanté.

Radio Enchanté

Om die problematiek, maar ook hun werking nog eens in de kijker te zetten, organiseert Enchanté een opmerkelijk evenement. Op vrijdag 15 april organiseert Enchanté een Sleepout op het De Coninckplein. Het concept is simpel: deelnemers slapen een nachtje onder de sterren. “We hopen die avond echt een mix van mensen te mogen verwelkomen: hulpverleners, bewoners, maar ook mensen die in armoede leven”, aldus Annelies. De Sleepout start om 19u. Vijftig mensen kunnen deelnemen. Tot 23u wordt er animatie voorzien. Zo is er Radio Enchanté waar de deelnemers hun favoriete plaatjes kunnen aanvragen. “Daarnaast laten we ook enkele mensen die in een moeilijke situatie hebben geleefd aan het woord.” Tafels en stoelen worden er niet voorzien. Deelnemers dienen zelf een slaapzak, een matje en warme kleren mee te brengen. “Op die manier is het helemaal hetzelfde zoals de dak-en thuislozen het iedere dag aanvoelen.” Het evenement wordt op zaterdagochtend afgesloten met ochtendgymnastiek en een gezamenlijk ontbijt.

Geldinzameling en tatoeage

Enchanté koppelt aan de Sleepover ook een geldinzameling. “We willen graag geld inzamelen om zelf uitgestelde diensten te kunnen aankopen voor wie het nodig heeft bij onze hartelijke handelaars”, aldus Thomas. Wie een bijdrage wil schenken kan dat via het rekeningnummer BE56 8939 4407 4288 met de mededeling ‘sleepout Roeselare’. De medewerkers van Enchanté gaan bij die geldinzameling ook een uitdaging aan. “Als we meer dan 1.000 euro inzamelen via giften, gaan Yannick Renckens, Tom Bossaert en ik het logo van Enchanté laten tatoeëren.”