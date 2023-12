En plots springt Italiaanse hagedis uit pakje broccoli: “Wonder dat dier dit overleefde”

Opvangcentrum SOS Reptiel in Ichtegem is een nieuwe bewoner… en een nieuw straf verhaal rijker. Ze vangen er nu een Italiaanse muurhagedis op… die bij een vrouw uit Wetteren uit een pak broccoli kwam gekropen. Dat het tien centimeter grote dier het verwerkings- en verpakkingsproces overleefde, is een klein wonder. We laten het nu ontstressen en verzorgen het goed”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel.

Het zal je maar overkomen. Je koopt een pakje lekkere broccoli in je supermarkt, legt de groente in de koelkast en opent het twee dagen later om het klaar te maken. Een vrouw uit Wetteren was deze week klaar om de broccoli te versnijden toen plots een heuse, volgroeide muurhagedis uit het pak kwam gekropen. Uiteraard schrok de vrouw zich een hoedje, temeer het dier in beste staat leek te zijn. De hagedis werd overgebracht naar opvangcentrum SOS Reptiel in Ichtegem.

Verbazing

“Het gaat om een Italiaanse muurhagedis, podarcis siculus genaamd”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel. “Het beest is zeker volgroeid, vermoedelijk tussen de 1 en 5 jaar oud en meet tien centimeter. Het heeft wat dezelfde kleur als de broccoli en het werd zo nooit opgemerkt. Dit is toch weer een straf verhaal want het is een klein wonder dat deze hagedis dit alles overleefde. We gaan er vanuit dat het dier zich in Italië tijdens het oogsten verstopt had in de groente en nooit opgemerkt werd. Dat het daarna én het wassen, én het verpakken, én het transport overleefde verbaast ons wel. Aan de andere kant maakten we dit wel al eerder mee met andere dieren.”

Eerst ontstressen

Het dier krijgt nu de beste zorgen bij SOS Reptiel. “Het heeft al heel wat meegemaakt en dus is het belangrijkste dat het nu eerst op adem kan komen”, vervolgt Goes. “Eerst ontstressen is voor elk dier dat hier binnengebracht wordt de eerste taak. Het krijgt bij ons lekkere krekels voorgeschoteld om op adem te komen. Daarna wordt het onderzocht of er gezondheidsproblemen zijn. Wat er daarna met het dier zal gebeuren is nog niet duidelijk. Dat hangt af of het op de positieve lijst van reptielen staat of niet. Het dier aanbieden ter adoptie is sowieso moeilijk aangezien het normaal in het wild leeft.”

Opvangcentrum overvol

Voor SOS Reptiel betekent de komst van de nieuwe bewoner alweer een extra opvangplaats, terwijl ze al overvol zitten. “We bieden al aan meer dan 300 dieren onderdak, vooral schildpadden. Maar elk dier dat er bijkomt betekent extra plaats en extra budget. Zo is alleen al onze energiefactuur gigantisch aangezien de diertjes hier het lekker warm willen hebben. De chauffage staat hier op 26 graden. Niet eenvoudig voor een opvangcentrum dat vooral leeft van giften van dierenliefhebbers. Intussen zijn we wel nog steeds aan het bouwen aan extra plaatsen. We laten deze dieren niet in de steek”, besluit Goes. (JH)