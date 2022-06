Emotionele editie van Dwars door Beveren is groot succes

De vijfde editie van Dwars door Beveren werd er zaterdag één doorspekt met emotionele momenten. Een honderdtal brandweerlui liepen er in interventiekledij ter nagedachtenis van Sam Vandendriessche, de Roeselaarse pompier die eind 2021 verongelukte. Joke Stragier, die in een rolstoel belandde na een mislukte operatie, nam voor het eerst met een handbike deel aan een sportevenement.

Het loopevenement Dwars door Beveren, georganiseerd door de Roeselaarse brandweer, werd zaterdagmiddag een overdonderend succes. Dit onder meer dankzij de vele brandweermannen die meeliepen aan de brandweerloop. Een honderdtal brandweerlui legde in hun interventiekledij het parcours van 1 kilometer af. Met de brandweerloop herdachten ze Sam Vandendriessche. De Roeselaarse brandweerman verongelukte eind 2021 op 29-jarige leeftijd met zijn moto. “Sam hielp zelf vroeger mee aan de organisatie van Dwars door Beveren. Hij liep hier ook altijd mee”, aldus zijn vader Peter. De ouders van Sam gaven het startschot voor de brandweerloop, mama Christèle nam deel aan de wedstrijd over vijf kilometer. “Het doet echt deugd om te zien dat hier zoveel mensen zijn voor Sam. Zowel mensen uit de brandweer als medewerkers van Mulder waar Sam werkte.” Onder andere brandweerlui uit Melle en Leopoldsburg zakten zaterdag naar Beveren af om er een eerbetoon aan Sam te brengen. Nabij De Nieuwe Deure werd een klein hoekje ingericht met onder andere een mooie foto van de graag geziene Roeselarenaar.

Handbike

Ook voor de Roeselaarse Joke Stragier (15) werd Dwars door Beveren heel erg speciaal. Joke, die vroeger mooie prestaties behaalde in de atletiek, belandde vorig jaar na een mislukte operatie in een rolstoel. Joke droomde ervan om toch nog te sporten. Inmiddels werd voor haar een geslaagde inzamelactie gehouden zodat Joke een handbike kan aankopen. In afwachting van de levering gemaakt Joke gebruik van een ander exemplaar. Samen met een begeleider van iSkate uit Izegem legde Joke zaterdag de 10 kilometer af. Joke blonk, haar gezicht straalde wanneer ze over de eindstreep kwam. “Ik heb er echt van genoten. Het was erg speciaal om hier over de eindstreep te komen. Ik ben echt blij dat ik terug kon deelnemen aan een sportevenement.” Joke neemt binnenkort ook deel aan de halve marathon in Beitem. “Ondertussen blijf ik ook oefeningen doen zodat ik ooit op eigen kracht kan deelnemen aan een wedstrijd.”

Uitslagen

Zowel de 5 kilometer als de 10 kilometer lokten enkele honderden deelnemers naar Beveren. Op de vijf kilometer toonde Tom Casteele zich de beste. Hij liep tien seconden sneller dan Gianni Vanhooren. Saskia Vens toonde zich de beste bij de dames. Zij won met ruime voorsprong op Marlies Cool en Tamara Casier. Op de 10 kilometer stond er geen maat op Steven Casteele. Hij won met een kleine minuut voorsprong op Milan Verschaeve. Bij de dames was Valerie Van Den Berghe de beste. Birgit Loncke en Saskia Deleu vervolledigden het podium.

Uitslagen. Kidsrun jongens: 1.Leon Samyn 2.Dre Casteele 3.Loïc Vanrijckegem 4.Mathis Dumoulin. 5.Bent Naif Kidsrun meisjes: 1.Elize Dufoor 2.Anna Depoorter 3.Franne Demey 4.Rouni Vandiedonck 5.Louise Depoorter. Brandweerrun mannen: 1.Kevin Van Vynckt 2.Bart Sierens 3.Lander Decoodt 4.Brecht Depoortere 5.Christophe Dochy. Brandweerrun vrouwen: 1.Thais Verghote 2.Philine Decuypere 3.Louise Alleman 4.Evy Beele 5.Rino Deltombe. 5 kilometer heren: 1.Tom Casteele 2. Gianna Vanhooren 3.Kevin Van Vynckt 4.Andy Vanhaelewyn 5.Andy Rietmaeker. 5 kilometer vrouwen: 1.Saskia Vens 2.Marlies Cool 3.Tamara Casier 4.Veerle Vanhoutte 5.Sofie Declerck. 10 kilometer mannen: 1.Steven Casteele 2.Milan Verschaeve 3.Mathias Hoornaert 4.Henk Vandermeersch 5.Arno Demeerlaere. 10 kilometer vrouwen: 1.Valerie Van Den Berghe 2.Birgit Loncke 3.Saskia Deleu 4.Anita Delvael 5.Hanne Vanrapenbusch.