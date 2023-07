Emmanuel Schotte uit Klerken bouwde maquette van een vliegende V1-bom

Klerkenaar Emmanuel Schotte (74) heeft een passie voor modelbouw. Zo bouwt hij verschillende vliegtuigen uit beide Wereldoorlogen op schaal na. Zijn maquette van de V1-bom, inclusief werkende lanceerbasis, is binnenkort te bewonderen in het Museum Klein Engeland.

Emmanuel Schotte (74) is gehuwd met Rita Doise. Hij woont in Klerken en is al van jongs af aan een fervent modelbouwer. “Ik ben er erg vroeg mee begonnen, maar ben ook enige tijd moeten stoppen omwille van mijn drukke job. In modelbouw kruipt immers heel wat tijd, vooral als je alles zelf wil maken en het correct wil doen”, aldus Emmanuel.

“Toen ik met pensioen ging, ben ik opnieuw gestart. Zo bouwde ik de exacte replica van de Hanriot HD.1, beter bekend als de Blauwe Duivel van Willy Coppens, de aas uit de Eerste Wereldoorlog met de meeste Belgische overwinningen op zijn naam. Nu heb ik de hele winter aan een VI gewerkt. Het is een werkende maquette op schaal 1/6.5 geworden.”

Vergeldingswapen

De VI was een vergeldingswapen gemaakt door de Duitsers nadat ze grote verliezen leden door Engelse bombardementen op Duitsland. “Naast de V1 waren er nog vergeldingswapens zoals de V2, een raket gebouwd door Von Braun, en de VIII, kanonnen die vanaf de Franse Kust tot Londen konden bombarderen, en ten slotte ook de V4, een vliegende bom vergelijkbaar met deze die in de oorlog Rusland-Oekraïne worden ingezet”, vertelt Emmanuel.

“Bij het begin van de Landing van Normandië werden door de Duitsers de V1’s ingezet, maar liefst 2.200 vielen in London. Een geluk dat de motor ervan lawaai maakte zodat de inwoners tijdig konden vluchten. Tussen Houthulst en Cherbourg waren er maar liefst 250 lanceerplatforms voor deze V1. Hoe later in de oorlog, hoe meer de Duitsers zich moesten terugtrekken en om te beletten dat het leger bevoorraad werd, hoe meer V1’s gelanceerd werden op Antwerpen die ook heel zwaar getroffen werd hierdoor”, aldus Emmanuel.

Acht meter lang

“Omdat ik heel wat interesse heb in WOII en ik al verschillende jaren door Noord-Frankrijk ben getrokken om er de VI lanceerbasissen te fotograferen, ben ik bij Patrick Koekoekx uit Zarren terechtgekomen. Samen zijn we naar verschillende basissen getrokken. Daar begon het te kriebelen om een maquette te maken. Een V1 is op ware grootte acht meter lang en heeft een vleugelwijdte van vijf meter. Ik maakte mijn maquette op schaal 1/6.5 en die is 1,35 meter lang en heeft 1 meter vleugelwijdte. De V1 is volledig in epoxy gemaakt, een twee componenten materiaal. Ik maakte eerst de plannen, dan de mallen voor de verschillende onderdelen, en daarna zorgde ik er ook nog voor dat de maquette kan vliegen.”

100 km per uur

De V1 van Emmanuel kan radiogestuurd vliegen en haalt zo een snelheid van een 100 km per uur. Het echte model haalde een snelheid van 650 km per uur en had een 850 kg zware bom aan boord. “Voor mijn V1 moet ik nog een lanceerbasis maken. In werkelijkheid wordt de lanceerbasis aangedreven door kunststoom op een schans van 48 meter. De lanceerbasis die ik zal maken, zal op dezelfde schaal als de V1 worden gemaakt”, vertelt Emmanuel. “Straks is er in het Museum Klein Engeland een re-enactment waarbij een tentoonstelling over de VI zal doorgaan en waar ook de maquette die ik maakte zal te bewonderen zijn”, besluit Emmanuel.