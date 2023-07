Emma Meesseman heeft nu haar eigen plein aan het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper: “Om haar te bedanken voor wie ze is”

In Ieper is er voortaan een ‘Emma Meessemanplein’, niet in het centrum van Ieper, maar aan het Jan Yperman Ziekenhuis, net aan de nieuwbouw waar de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt ondergebracht. Het plein komt er op initiatief van het ziekenhuis en van Levensloop.

Het Jan Yperman Ziekenhuis begon in 2021 aan de bouw van een nieuwe vleugel op de site in Ieper. In de nieuwbouw vindt onder meer de afdeling kinderpsychiatrie onderdak. Naast het gebouw werd een sportveldje aangelegd en dat krijgt de naam van een van Ieperse bekendste sporters, basketster Emma Meesseman.

Steun tijdens covid

“Het is onze manier om Emma te eren en bedanken voor wie ze is op en naast het basketbalveld”, aldus algemeen directeur Frederik Chanterie. “Want naast haar bewonderenswaardige sportprestaties, zet Emma zich ook graag in voor de gemeenschap. Zo steunde ze onze (zorg)medewerkers tijdens de zware covidperiode door hen een filmpje te sturen.”

Handtekeningen

“Emma is ook meter van Levensloop Ieper”, zegt Christophe Onraet, voorzitter van het Ieperse Levensloopcomité. “Na het knippen van het lintje op het nieuwe plein gooide Emma al even een balletje en deelde nadien handtekeningen uit aan jong en oud. Ze schonk een gesigneerde basketshirt aan Levensloop Ieper om geveild te worden daarvan gaat de opbrengst integraal naar Stichting tegen kanker.”

De volgende editie van Levensloop Ieper vindt plaats op 23 september.