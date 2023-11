Emma Gouwy maakt kans op award voor scriptie over kelp

Emma Gouwy maakt met haar thesis over het redden van kelpbossen kans op de NBN Sustainability Award. Met die deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs bekronen SciMingo vzw en het NBN de sterkste scripties over duurzaamheid. Op 8 november is de prijsuitreiking.

Ritmisch ruisende bladeren, uitgestrekt van bodem tot wateroppervlak, groeiend naar het zonlicht en golvend met het water rondom: dit vormt het uitzicht van een kelpbos. Kelpbossen, onderwaterbossen van bruine algen, beschermen onze kusten tegen de impact van stormen en dragen in grote mate bij aan de globale zuurstofproductie. Maar door de opwarming van de oceanen, en in het bijzonder door langdurige hittegolven en hevige stormen, verliezen ze hun stabiliteit in het ecosysteem en verdwijnen ze van de kustlijn.

Emma Gouwy ging voor haar masterproef op zoek naar bacteriën die de gouden kelp populaties kunnen beschermen tegen hittegolven, om zo de stabiliteit van de oceanen te kunnen verbeteren. “Hiervoor ging ik naar Normandië om bij laagtij al snorkelend kelp te zoeken. Dit was telkens in de ochtend”, vertelt ze.

Tegen de klimaatcrisis

“Verschillende bacteriën staan in nauw verband met hun gastheer, waar ze instaan voor de groei en voeding van kelp alsook het beschermen tegen vele hittestress en ziektes. De intieme interactie tussen kelp en hun bacteriën lijkt dan ook cruciaal in de strijd tegen de klimaatcrisis. Het belang van kelp is dan ook niet te onderschatten, het wordt niet voor niets een ecosysteem ingenieur genoemd. Zo sleutelt het aan de chemie van zijn omgeving en voedt het de organismen rondom zich. Als deze basis wegvalt, dreigt de hele habitat te imploderen.”

“De grootste uitdaging om succes te boeken op vlak van restauratie van het kelp is echter competitie”, zegt Emma. “Er is namelijk een continu veranderende balans van bacteriën die in competitie zijn met elkaar voor de succesvolle kolonisatie van de gastheer. De bacteriële samenstelling, ook wel het microbioom genoemd, verandert ook over verschillende locaties en levensstadia, waardoor het een momentopname is in ruimte en tijd.”

Emma was een externe thesisstudent. “Het was een project vanuit de UGent, in samenwerking met de KU Leuven. Ook wel een joint effort genoemd”, duidt Emma. “Ellen Decaestecker en Olivier De Clerck waren mijn promotoren. Het is een deel van groter internationaler project rond RestoreSeas, waarbij ook diepzeekoraal en zeegras worden onderzocht, bijvoorbeeld.”

Doctoraat

Emma is 23 jaar en doctoreert momenteel aan de Kulak in Kortrijk. De jonge wetenschapster is sinds de lagere school geboeid door biologie. “Ik ging toen op Natuurpunt-kampjes in de Palingbeek, zoals het uiltenkamp. Na mijn middelbaar in het College in Ieper, waar ik een wetenschapsrichting volgde, koos ik voor de richting biologie. In juni studeerde ik af als master in de biologie.”

Haar promotor moedigde Emma aan om haar thesis in te dienen voor de Vlaamse Scriptieprijs. “Ik ben graag bezig met wetenschapscommunicatie. Voor deze deelname schreef ik ook een artikel. Ik wil de wetenschap dichter bij de mensen brengen. Ik had het niet verwacht dat ik genomineerd zou zijn voor de NBN Sustainability Award, maar ik ben uiteraard heel blij.”

Dinsdag mocht Emma dit verdedigen voor een jury. Op 8 november volgt een korte pitch en aansluitend de prijsuitreiking. Met de NBN Sustainability Award wil NBN scripties die het duurzaamheidsvraagstuk aanpakken in de kijker zetten, dit met een brede kijk op de wereld. Zowel technologie, economie, bedrijfskunde, sociale wetenschappen als rechten kunnen hierbij aan bod komen. Als winnaar van de award ga je naar huis met een prijs ter waarde van 1.500 euro.