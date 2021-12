Emma Couchez uit Kemmel werd 21 in 2021: “Elke maand andere toekomstplannen”

21, het is een magische leeftijd, en al zeker als je die verjaardag mag vieren in het jaar 2021. Wij vragen wekelijks een van hen naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

“Ik zit tijdens de week op kot in Gent. Daar studeer ik nu Film- en Televisiestudies aan de universiteit, wat een afstudeerrichting is van de opleiding Communicatiewetenschappen. Ik ben dus bezig aan mijn vierde en eventueel laatste jaar. Ik vind mijn opleiding zelf zeer relevant, maar het is ook mooi meegenomen dat mijn diploma veel toekomstmogelijkheden zal bieden.

De proffen en assistenten zijn zeer begaan met de zorgen en wensen van studenten. Bovendien zorgen ze ervoor dat de inhoud van de lessen altijd relevant en up-to-date blijven. Volgend semester loop ik stage in een productiehuis in Gent, ik kijk daar echt naar uit. Nu ik in mijn laatste jaar zit, denk ik ook al stilaan na over mijn plannen na mijn studie. De kans is groot dat ik nog iets bijstudeer, want ik voel me nog niet helemaal klaar om fulltime te gaan werken. En ik heb het grote geluk dat mijn ouders me volledig steunen in die keuze.”

Is er in Gent dan een vaste plek waar je met vrienden afspreekt?

“Begin dit semester ontdekte ik samen met mijn vriendinnen een tof café in Gent: de Missy Sippy. In het hartje van de stad organiseren ze daar elke woensdagavond live-jamsessies. We konden de jazz- en bluesmuziek wel smaken, waardoor we nu de gewoonte hebben om elke week eens in de Missy Sippy binnen te springen. De sfeer bij live muziek valt echt niet te vergelijken met de gebruikelijke dj-sets, die in de gekende studentencafés worden afgespeeld. De Missy Sippy staat dus garant voor een leuke avond, vol ambiance en goede muziek. Ik zou de plek dan ook aan iedereen aanraden!”

Je lijkt een levensgenieter, maar ben je ook ergens bang voor?

“Ja toch wel, want ik heb een irrationele angst voor tijd. Ik kan vooral piekeren over ‘ouder worden’, zowel bij familie en vrienden, als bij mezelf. De tijd kruipt op zijn eigen tempo vooruit en wacht op niemand. Ik kan soms heel melancholisch worden als ik denk aan het feit dat ik over tien jaar al op tram 3 zit, maar het maakt me nog triester dat mijn ouders dan al in de 60 zullen zijn. En dan vraag ik me af: wat komt er na 60? 70 en 80 … Die gedachtes kunnen me soms wakker houden, al besef ik wel dat ik op ‘tijd’ nooit vat zal krijgen.”

Hoe zie je jezelf binnen tien jaar?

“Ik hoop dat ik binnen tien jaar klaar ben om afscheid te nemen van het studentenleven! (lacht) Maar ik durf nu nog geen grote uitspraken over de toekomst te doen, want ik heb geen idee wat ik verwacht van de komende jaren. Het lijkt wel alsof ik zelfs elke maand andere toekomstplannen bedenk. Hopelijk kan ik wel vele mooie reizen maken en kruisen interessante mensen mijn pad. En natuurlijk zal ik een job zoeken die me veel voldoening en afwisseling bezorgt, het liefst in een bruisende stad zoals Gent, Brugge of Brussel. Nu hoop ik vooral dat we over tien jaar verlost zijn van corona!”

(LV)