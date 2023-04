Emma Buyck neemt vanaf 1 mei Castelly over

Begin februari besliste Lieve Lavens, met veel pijn in het hart, om wegens gezondheidsredenen te stoppen met koffiehuis Castelly in Pittem. Ze ging op zoek naar een overnemer die haar passie en gedrevenheid deelde en heeft die gevonden in Emma Buyck, die vanaf maandag 1 mei de zaak zal openhouden.

Eind vorig jaar werd bij Lieve Lavens (46) van koffiehuis Castelly een ongeneeslijke kanker vastgesteld en begin februari nam ze dan de moeilijke beslissing om haar droom op te geven en een overnemer te zoeken voor haar zaak. Inmiddels heeft ze met Emma Buyck (25) een opvolger gevonden en is ze er sinds 31 maart mee gestopt.

“Het was voor mij zeer belangrijk dat ik mijn zaak kon overlaten aan iemand die mijn passie voor een gezellig, klantvriendelijk koffiehuis deelt en die, net als ik, het ambachtelijke hoog in het vaandel voert”, vertelt Lieve ons. “Van zodra het via de sociale media en de kranten bekend werd dat ik een overnemer zocht, had ik binnen de paar dagen al vijf of zes kandidaten die interesse hadden. De eerste die belde was Emma en ik voelde meteen een klik. Ze is dan eens langsgekomen om alles te bekijken en eens kennis te maken. Ik merkte toen dat mijn eerste indruk de juiste was. Ik herkende meteen veel van mezelf in haar. We hebben dan vrij snel de knoop doorgehakt. Er waren anderen die meer boden dan zij, maar wie eerst komt, eerst maalt. En geld is niet alles in het leven, een goed gevoel was bij mij veel belangrijker.”

Droom komt uit

“Ook bij mij was de klik er meteen”, gaat Emma voort. “Van zodra ik hoorde dat Lieve een overnemer zocht heb ik gebeld en ik hoorde onmiddellijk dat dit echt iets voor mij was. Al van toen ik zeer jong was zei ik altijd dat ik later iets zelfstandigs ging doen in de horeca. Ik heb dan vanaf mijn 15 jaar als jobstudent een zestal jaar in de horeca gewerkt, onder meer in Piadza in Tielt, het was ook de zaakvoerder daarvan die mij doorgaf dat Lieve een overnemer zocht. Na mijn humaniora heb ik een bachelor hotelmanagement gedaan bij Vives Brugge. Toen ik afstudeerde ben ik in Kortrijk en Brugge in een managementfunctie aan het werk gegaan, maar dat iets zelfstandigs opstarten is altijd blijven sluimeren. Ik ben dan ook zeer blij dat ik zo snel contact opgenomen heb met Lieve, want ik zou het mezelf nooit hebben kunnen vergeven als ik deze mooie kans misgelopen was. Het feit dat de zaak in Pittem ligt, waar ik zelf altijd gewoond heb, is uiteraard een extra pluspunt.”

Huiselijke sfeer

“Wat mij vooral aantrok in Castelly is de gemoedelijke, huiselijke sfeer die de zaak uitstraalt. Dat is precies het concept dat ik altijd voor ogen heb gehad voor een eigen zaak en ik ben dan ook van plan het interieur en de inrichting te laten zoals de mensen het al jaren gewend zijn. Ik heb van jongs af aan ook altijd een passie gehad voor taarten bakken. Het spreekt dan ook voor zich dat ik de traditie van Lieve zal overnemen en zelf al mijn taarten zal bakken. Voorts blijft de kaart dezelfde als nu. Ik zal ’s middags wel ook wat lunches voorzien. Ik denk bijvoorbeeld aan slaatjes, lasagnes, quiches en in het seizoen stoofpotjes of hamrolletjes maar ook wraps en bagels. Ik ga de zaak alleen uitbaten, dus het moet behandelbaar blijven. Ik heb ook al lang een liefde voor mooie serviezen en heb er al een aantal thuis verzameld. Ik heb dus wat reserve om voor afwisseling te zorgen. Ik ben nu volop bezig met alles te regelen en alles klaar te maken om op 1 mei volop van start te kunnen gaan.”

“Ik ben zeer blij dat ik de zaak in zeer goede handen kan overlaten”, laat Lieve nog weten. “Ik wil ook nadrukkelijk alle klanten bedanken voor de vele mooie momenten. Ik heb mij in Pittem altijd thuis gevoeld en ik denk dat ik wel nog eens naar Castelly zal afzakken om bij mijn opvolgster te genieten van een kopje koffie met een lekker stukje taart.” (JG)