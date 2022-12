Emma Baert, mede-organisator van Nouvelan en juwelier: “Mijn ouders zijn een inspiratiebron voor mij”

Met Nouvelan is er opnieuw een oudejaarsfeest in Waregem Expo dat met 1.200 aanwezigen volledig uitverkocht is. Eén van de organisatoren achter dit succesvolle initiatief is Emma Baert (22), die het de komende jaren helemaal wil maken als… juwelier en goudsmid. “De ambities zijn hoog, zeker nu ik zie dat er veel interesse is in wat ik doe”, zegt ze.

Tweede keer goede keer dus. Eén jaar nadat Emma Baert en Arthur Wyckhuyse hun oudejaarsfeest in extremis moesten afgelasten, komt die eerste editie er nu echt aan. Het duo mikt zelfs hoger en dit keer vormt corona geen spelbreker. “Nouvelan zie ik als een leuke extra naast mijn andere activiteiten”, zegt Emma. Maak kennis met een jonge ambitieuze student-ondernemer die niet voor één gat te vangen is.

Nouvelan vindt nu voor het eerst plaats, maar zonder tegenslag had dit al de tweede editie kunnen zijn. Waarom moest dat event er komen?

“Omdat er voordien geen grootschalig oudejaarsfeest was in Waregem voor jonge mensen in de leeftijd van 18 tot 25 en meer. Dat bleef beperkt tot één voor 16-plussers in het jeugdcentrum. Arthur en ik waren duidelijk niet de enigen die uitkeken naar wat actie op de laatste dag van het jaar. De 750 kaarten van vorig jaar waren in een mum van tijd de deur uit. We keken er zelf van op. Helaas moesten we door corona alles afgelasten. Dat was jammer maar we hebben iedereen netjes tot de laatste euro terugbetaald. Het was voor ons meteen duidelijk dat we het dit jaar opnieuw zouden proberen. Omdat de interesse in 2021 zo overweldigend was, hebben we het aantal plaatsen meteen ook opgevoerd tot 1.200. Bovendien hebben we er ook twee nieuwkomers bijgehaald in ons team: Lewis Bekaert en Robbe Himpe. Het overgrote deel van de aanwezigen zullen twintigers zijn, maar er is ook een groep veertig- en vijftigplussers. Zij kiezen voor de Super VIP-formule, waar ook het eten inbegrepen is.”

Het organiseren van grote feesten gaat je goed af. Je zou in de voetsporen kunnen treden van je vader Chris Baert, directeur van Waregem Expo.

“Ik heb veel respect voor wat mijn papa doet, maar ik hoop vooral dat ik op eigen kracht zal kunnen bewijzen dat ik iets in mijn mars heb. Ik ga de komende jaren zeker betrokken blijven bij de organisatie van Nouvelan, maar ik ben niet van plan om me nog aan andere events te wagen. Ik zie dit vooral als een leuke extra naast mijn andere activiteiten: mijn online juwelenshop Embrace, waarmee ik in 2020 als student-ondernemer gestart ben, en mijn activiteiten als goudsmid. Ik wil daar echt mijn beroep van maken.”

Wist je al lang dat je in het wereldje van sieraden en edelstenen aan de slag wilde gaan?

“Eigenlijk ben ik al van kindsbeen af verzot op alles wat met juwelen te maken heeft. De concrete stap kwam er in de coronaperiode, toen ik nog marketing studeerde aan de Arteveldehogeschool in Gent. De online lessen hielden me zoals iedereen thuis en omdat ik me af en toe verveelde, ben ik op zeker ogenblik zonnebrilkoordjes beginnen maken. Toen ik daarvan foto’s op Instagram plaatste, had ik tot mijn grote verbazing na een week al 75 bestellingen. Foto’s met zelfgemaakte juweeltjes die ik er wat later opzette genoten evenzeer veel interesse. Voor ik het besefte, was ik vertrokken.”

Ik steek het niet weg dat ik grote dromen heb en spiegel me aan vrouwen die van nul gestart zijn

Inmiddels tel je met je online juwelenshop Embrace bijna 7.300 volgers op Instagram. De zaken lopen precies wel goed.

“Ik ben daar dan ook erg blij mee en hoop dat het aantal verder blijft toenemen. (lacht) In mijn online juwelenshop leg ik me toe op betaalbare, modieuze en kwaliteitsvolle juwelen die ik voor het grootste deel zelf ontwerp. Ik ben van plan om tweemaal per jaar een nieuwe collectie uit te brengen. Zopas is de eerste er gekomen. Als goudsmid mik ik dan weer op een kapitaalkrachtiger publiek. RAE is de naam van mijn goudsmid atelier, al zit ik daarmee nog in een opstartfase.”

Je lijkt goed te weten wat je wil. Waar hoop je te landen?

“Ik droom ervan dat ik dan met Embrace vestigingen zal hebben in elke provincie van Vlaanderen en liefst meerdere in West-Vlaanderen. Met Rae hoop ik mijn eigen atelier te hebben. Ik steek het niet weg dat ik grote dromen heb en spiegel me daarbij aan vrouwen die net als ik van nul gestart zijn, zoals bijvoorbeeld de succesvolle Belgische schoenenontwerpster Virginie Morobé of Inge Onsea, de topvrouw van Essentiel Antwerp. Verder zijn ook mijn ouders een echte inspiratiebron voor mij. Ze steunen me volledig in wat ik doe en ik kan altijd bij hen terecht voor advies.”

Eindigen doen we met eten en drinken. Waar doe je dat het liefst in Waregem?

“Ik ga graag naar The Cottage, de zaak van Lewis Bekaert, omdat het er heel gezellig is. Voor een lekkere spaghetti trek ik met mijn vrienden naar De Klauwaert, ons stamcafé op Waregem Koerse.”

www.instagram.com/embrace_jwls