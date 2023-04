Emma (23) opent eigen kapperszaak Coiff’Em in Watou

In de Blauwhuisstraat in Watou vind je sinds kort Coiff’Em, de nieuwe kapperszaak van Emma Regheere (23).

De 23-jarige Emma Regheere is afkomstig uit Krombeke en begon op haar 14de te studeren voor kapster aan het Immaculata in Ieper. “Van kleins af aan wilde ik al kapster worden. Al van in de kleuterklas was ik bezig met haar. Mijn geluk kon dan ook niet op toen ik tijdens mijn studies elke zaterdag bij een kapsalon aan de slag kon. Ondertussen heb ik vijf jaar werkervaring en werkte ik in twee verschillende salons waar ik de kans kreeg om verschillende opleidingen te volgen”, vertelt Emma.

Gezellig dorp

“Het kriebelde om als zelfstandige te starten en ik vond Watou een gezellig dorp waar er ook veel te doen is. Ik zal hier oprecht graag wonen. Mensen gelukkig naar buiten zien gaan, maakt mij gelukkig. Het sociale aspect aan de job maakt mij gelukkig.”

Bij Coiff’Em is iedereen welkom. “Ik heb mezelf de laatste jaren gespecialiseerd in kleurtechnieken en heb ondertussen ook mijn diploma haircolorist op zak. Mensen kunnen bij mij terecht voor knippen, kleuren, brushen, dames-, heren- en kindersnitten.” Het nieuwe kapsalon is gelegen in de Blauwhuisstraat 8 in Watou. “Vanaf dinsdagmiddag tot en met zaterdag is het kapsalon open. Op zondag, maandag en dinsdagvoormiddag ben ik gesloten. Op dinsdag en donderdag ben ik ‘s avonds wat langer open.”