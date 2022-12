Emily maakt kinderen gelukkig met ‘Bracelets for Fighters’

Emily Hosten heeft met haar project Bracelets for Fighters al 107 kinderen gelukkig gemaakt. Ze bezoekt hen in het ziekenhuis en heeft er haar missie van gemaakt om zieke kinderen mooie momenten te bezorgen. Daar wordt ze soms geconfronteerd met leed. “Dat is niet eenvoudig. Maar ik put er wel veel kracht uit en ik kan de kinderen iets geven.”

Emily Hosten (28) woont sinds twee jaar terug in Oostende. “Ik zat hier in het middelbaar op school en de liefde voor de stad is gebleven”, zegt de Mariakerkse. Ze heeft geen gemakkelijke jeugd achter de rug. “Rond mijn dertiende werd ik het slachtoffer van een verkeersongeval. Ik werd in Nieuwpoort aangereden door een auto met een aanhangwagen die verkeerd geladen was. Die ontweek een ander meisje, maar raakte mij. Ik werd meegesleurd en gelukkig viel ik langs de juiste kant. Fysiek had ik niets, maar ik hield er een zwaar trauma aan over. Ik lag even in het ziekenhuis, ging naar huis en opnieuw naar school, maar het ging niet meer. Ik kreeg mentale problemen en belandde opnieuw in het ziekenhuis”, gaat Emily verder.

Lichtpuntje

“In die periode deed mijn mama soms een oproep voor kaartjes en ik weet dat dat mij opfleurde. Elk kaartje maakte een wereld van verschil. Als je tussen de vier muren van een ziekenhuis bent, dan maken kleine dingen een groot verschil. Ik weet wat een lichtpuntje betekent als je het moeilijk hebt of ziek bent.”

Emily stuurde af en toe een pakketje met kaartjes, zelfgemaakte armbandjes of tekeningen op naar zieke kinderen die ze via via kende. “Het maakte me blij dat ik anderen blij kon maken”, klinkt het.

In 2019 startte in Emily met Bracelets for Fighters, waarbij ze haar engagement vorm gaf. “Ik maak armbandjes die ik via Facebook en mijn website verkoop vanaf 4 euro. Met de opbrengst, aangevuld met giften van het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds (BKKS), stel ik geschenkpakketjes samen voor zieke kinderen tussen 0 en 20 jaar, volgens hun wensen. Dat hoeft niet altijd speelgoed te zijn. Als ouders aangeven dat ze niet spelen of kunnen spelen, dan bezorg ik ander materiaal zoals een elektrische tandenborstel of een dekbed. De geschenken stuur ik op of bezorg ik zelf. Zo kon ik al 107 kinderen blij maken. Het ging om 67 grotere pakketten met een waarde van 150 euro en twee reeksen van telkens 20 pakketten die ik schonk aan ziekenhuizen.”

Mehdi

Emily maakte intussen al een paar duizend armbandjes en breidde het gamma uit met macramébandjes, festivalbandjes, pakketjes van drie armbandjes, sleutelhangers en twee soorten kaarsen. “Ik wil in de toekomst met het assortiment op evenementen staan om er nog meer te verkopen”, luidt de ambitie.

En de verkoop loopt goed. “De mensen melden zich aan op de website of komen bij mij terecht na mond-tot-mondreclame van andere gezinnen. Voor mensen die geen armbandjes willen, is er ook een fundraising en een Amazon-wishlist waar mensen speelgoed kunnen doneren.”

Gezinnen die een aanvraag doen, kunnen het pakket toegestuurd krijgen of laten afleveren door Emily zelf. “Ik weet hoe belangrijk bezoek is als je ziek bent en daarom ga ik heel graag ter plaatse om de geschenkpakketten met speelgoed of ander materiaal aan de kinderen te bezorgen. Steeds meer ga ik aan huis, maar helaas zijn er ook veel ziekenhuisbezoeken.”

“Als je tussen de vier muren van een ziekenhuis bent, dan maken kleine dingen een groot verschil”

Daar wordt ze soms geconfronteerd met leed. “Dat is niet eenvoudig. Maar ik put er wel veel kracht uit en ik kan de kinderen iets geven. Dat bleek ook bij mijn bezoek aan Mehdi, een jongetje met kanker. Toen ik er de eerste keer op bezoek ging, leefde hij al in afzondering omwille van besmettingsgevaar. We kenden elkaar niet, maar toen ik toekwam, vloog hij in mijn armen. Het was een magisch gevoel en ik heb hem tijdens die eerste ontmoeting ook glittertatoeages gegeven. (stil) Mehdi is overleden op 15 mei 2020. Hij was maar 5 jaar. Kort voor zijn overlijden ben ik nog bij hen thuis geweest en dan is het schrijnend om dat mee te maken. De foto van onze ontmoeting koester ik tot op vandaag.”

De ontmoetingen met de zieke kinderen laten Emily niet onberoerd. “Het is best pittig, maar het mooie wat ik voor hen kan doen compenseert het negatieve. Ik kan een verschil maken voor hen.”

In memoriam

“Door de mama van Mehdi stelden we vast dat er na het overlijden van kinderen niet zo vaak meer aan hen gedacht wordt. Dat willen we veranderen met onze tekeningen en kaders. Voor ouders die een kindje verloren, hebben we de ‘in memoriam’-kaders met tekeningen van Jolien. Die schenken we aan de ouders en voor de andere gezinsleden hebben we sterrenarmbandjes met de naam van het kindje op. Jolien tekende er al een 15-tal en er is nog een wachtlijst van 12 mensen. De tekeningen doen we enkel voor mensen die een kind verloren na een ziekte en niet voor sterrenkindjes.”

Emily besteedt al haar tijd aan Bracelets for Fighters. “Ik heb het zelf nog altijd niet gemakkelijk, maar iets kunnen doen voor anderen geeft me zoveel kracht om door te gaan. Ik weet dat ik voor hen een wereld van verschil maak.”

Meer info over de producten, het aanmelden van zieke kindjes en de acties zijn te vinden op www.braceletsforfighters.be. Een vrije bijdrage kan ook gestort worden op BE19 0836 7403 4512