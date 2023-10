Emily blaast 103 kaarsjes uit

Vandaag werd Emily Van Geert in de bloemetjes gezet door de directie van Residentie Huis aan Zee. De Blankenbergse werd op zaterdag 28 oktober 103 jaar en vierde dit in bijzijn van drie van haar beste vriendinnen, die op dezelfde verdieping wonen als zij.

Ook schepenen Patrick De Meulenaere en Kathy Kamoen kwamen langs met felicitaties. “Emily Van Geert is pas op haar honderdste in onze residentie komen wonen. Vroeger woonde ze in de Zeebruggelaan met haar echtgenoot, en toen hij kwam te overlijden is ze naar de Astridlaan verhuisd. Ze is ook dan pas beginnen reizen en heeft liefst zeventien landen bezocht”, vertelt directeur Rebekka Steyaert van Huis aan Zee.

De kranige 103-jarige geniet volgens haar ook nu nog altijd met volle teugen van het leven. “Sinds ze de dag dat ze hier woont, is ze nog geen enkele activiteit uit de weg gegaan. Emily houdt ontzettend veel van dansen en zegt dan ook nooit nee tegen een feestje. Vorige week is ze zelfs nog mee gaan zwemmen. Dit vond ze zo fijn dat ze al uitkijkt naar een volgende zwembeurt”, aldus nog directeur Rebekka Steyaert.