Emilie Vandenbroucke was Krak van Komen-Waasten in 2021: “We kregen ongekende aandacht”

Samen met haar volledige team werd Emilie Vandenbroucke (41) en het MJC verkozen tot Krak van Komen-Waasten in 2021. Een jaar later staat ze haar titel af en blikt ze tevreden terug.

“We schrokken er eerlijk gezegd van dat zoveel mensen zo met de verkiezingen waren begaan”, klinkt het in een reactie.

Nieuwe opties

“Als jeugdhuis is de wereld van de gedrukte krant er vaak eentje die wat ver van onze leefwereld staat maar de titel van Krak van de gemeente bood meteen heel wat opties. We werden op een nieuwe en ongekende manier in de aandacht geplaatst en dat gaf veel voldoening aan al onze medewerkers maar vooral ook aan de jongeren die we dagelijks begeleiden.”

“Het werd op die manier duidelijk dat ze niet altijd de kop van jut hoeven te zijn maar dat ze ook positief naar voren kunnen worden geschoven. Meerdere malen werden we op straat aangesproken en gefeliciteerd met onze nieuwe titel en keer op keer raakte ons dat wel.”

Nieuwe uitdagingen

Emilie sloot het jaar trouwens af met nieuwe uitdagingen. “In 2022 heb ik de deur van het jeugdhuis Carpe Diem voor het laatst achter mij dicht getrokken”, sluit ze af. “Ik kreeg de kans om aan de slag te gaan als leerkracht plastische opvoeding in zowel het Leiecollege als het Sint Henricollege.”

“Een nieuwe voorzitter nam de fakkel over en kon meteen verder surfen op de positieve vibes die de titel van Krak van de gemeente met zich meebracht. Wie weet kan het jeugdhuis zich volgend jaar opnieuw kandidaat stellen, met nieuwe en vooral innovatieve projecten die de jeugd kan blijven bekoren?”

