Emilie Platteeuw start in bijberoep haar zaak Care4Pets: “Dierenverzorging aan huis geen overbodige luxe”

Een kinderdroom wordt werkelijkheid voor Emilie Platteeuw (23) uit de Waterstraat, want ze is in bijberoep gestart met Care4Pets, een thuiszorgdienst voor dieren.

De 23-jarige Emilie Platteeuw uit de Waterstaat 30 droomde er als kind al van om ooit iets te doen in de dierenzorg. Aanvankelijk ging het de richting van dierenarts uit, maar dat was te hoog gegrepen. Dan opteerde ze voor een bachelor dierenzorg in Roeselare. Na het halen van haar diploma kon zij meteen aan de slag in Maxi Zoo in Waregem, waar zij intussen al twee jaar haar kost verdient. “De gedachte om zelf een zaakje te beginnen, bleef echter knagen en toen ik van veel klanten te horen kreeg dat er echt nood is aan iemand die zich inlaat met dierenverzorging aan huis heb ik de stap gezet”, aldus Emilie, die in bijberoep gestart is met Care4Pets.

Dierenvriend

“Dat ik later iets zou doen rond dieren stond in de sterren geschreven. Ik was van kleins af aan verzot op katten, honden en ook vogels. Toen ik op het werk vaak de opmerking kreeg van klanten dat het wel handig zou zijn mocht er iemand aan huis kunnen komen voor dierenzorg, zoals nagels knippen of wondjes verzorgen dacht ik bij mezelf, waarom zou ik het niet proberen? Eerst in bijberoep en als de zaken goed draaien, misschien als hoofdberoep. Een paar weken geleden heb ik dan maar de stap gezet en mijn bedrijfje opgericht dat luistert naar Care4Pets, waarbij ik voor dagelijkse dierenverzorging aan huis zorg. Bij mijn weten ben ik de enige in heel de provincie die met zo’n zaak begonnen is.”

Van nagels knippen tot medicatie geven en wonden verzorgen

“Wat de job precies inhoudt? Zoals ik al zei ga ik bij de mensen aan huis om bijvoorbeeld de nagels te knippen van honden, katten of konijnen. Daarbij komt ook wondverzorging of het toedienen van medicatie. Vooral oog- en oorverzorging behoort daarbij, want veel mensen hebben daar problemen mee. Het gaat eigenlijk allemaal om heel kleine ingrepen die niet lang duren. Door de kleine omvang van die ingrepen vorm ik geen concurrentie voor dierenartsen. Ik ben ervan overtuigd dat er zeker een markt is, maar eerst moet dit nog groeien en moet ik aan naambekendheid winnen. Vergeet niet dat mijn beroep vaak een drempel is voor veel mensen die niet graag hebben dat iemand aan huis komt om bijvoorbeeld de nagels te knippen van een huisdier en zeker al niet in coronatijd. Hoe dan ook is het stukken goedkoper dat ik langs kom voor die kleine klussen dan op visite te gaan bij de dierenarts. Let wel, ik ben geen trimsalon, want daarvoor ben ik niet opgeleid.” (CLY)