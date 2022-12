Emiel uit Koksijde bakt ze warm voor de Warmste Week

Emiel Vandewalle (10) bakte wafeltjes tijdens De Warmste Week. Zijn actie leverde ruim duizend euro op voor de strijd tegen kansarmoede.

Voor zijn tiende verjaardag, in september, bakte Emiel Vandewalle wafeltjes voor een traktatie in de klas. “Ik vond dat eigenlijk wel leuk. Al lachend zei mijn omie dat ik dit misschien ook kon doen voor De Warmste Week”, vertelt de leerling van de gemeentelijke basisschool in Koksijde.

Op de zeedijk

“Toen ik hoorde dat het thema dit jaar kansarmoede was, stak ik effectief de handen uit de mouwen. Ik vind immers dat iedereen het verdient om wafeltjes te kunnen eten”, gaat hij verder.

Zijn mama, Charlotte Deltombe, maakte een evenement op Facebook en al snel volgden de eerste bestellingen onder familie, vrienden en kennissen. “Ik verkocht ook meerdere keren op de zeedijk en de laatste zakjes verkocht ik donderdag op de kerstmarkt op school. Het was leuk dat iedereen zo enthousiast was!”

Cheque

Tijdens die verkoopmomenten kreeg Emiel ook wat hulp van zijn jongere broer, Cezar (8). Samen zijn ze heel trots dat ze een cheque van maar liefst 1.113,73 euro kunnen overhandigen aan De Warmste Week.