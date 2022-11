Emiel De Clerck is vicewereldkampioen Windsurfen bij U19: “Mijn palmares wordt groter”

Emiel De Clerck van Zeil- en Surfclub Gavermeer behaalde zilver op het WK Techno T293 Windsurfen in Limassol in Cyprus. Voor België is het meer dan 10 jaar geleden dat een jeugdsurfer op het podium stond van een WK. “Een bijzondere en historische sportprestatie als Belg”, zegt trainer Elias Jonniaux.

Emiel De Clerck (18) behaalde zilver op het WK Windsurfen. Techno T293 is een wedstrijddiscipline waarbij windsurfers per leeftijdscategorie om het snelst een parcours varen.De wedstrijd wordt gevaren op één type surfboard met een zeilgrootte die afhankelijk is van de leeftijdscategorie. Samen met Emiel werd België op het WK in Cyprus vertegenwoordigd door 7 windsurfers die allemaal deel uitmaken van het wedstrijdteam van Zeil- en Surfclub Gavermeer uit Harelbeke. Het team trok naar Limassol onder begeleiding van hun coach Elias Jonniaux (24), bijgestaan door materiaalmeester Louis De Schepper (73).

Alle 7 haalden ze mooie resultaten in de leeftijdscategorieën U13, U15, U17 en U19.Emiel De Clerck (18) spande de kroon en wist in moeilijke omstandigheden – met lichte wind en een sterk deelnemersveld – de hele week zeer sterk te racen.“Een historische prestatie in deze aanloopklasse naar het Olympisch windsurfen. De toekomst van het windsurfen in België ziet er rooskleurig uit”, aldus trainer Elias Jonniaux.

Investeren in de jeugd

Dat was de voorbije jarenlang niet altijd zo. Windsurfen is en blijft een minder gekende sport in België. “Door een gebrek aan financiële ondersteuning vanuit de sportfederatie zagen we de voorbije decennia het deelnemersveld in België drastisch verminderen. Vanuit Surfclub Gavermeer startten we daarom in 2015 met een project om terug jeugdwindsurfers op te leiden die kunnen meedingen op nationaal en internationaal niveau”, zegt Elias. “Zo leerde ik 6 jaar geleden door Elias windsurfen tijdens een surfkamp op de Gavers en heb daar geen seconde spijt van. Ik ben uiteraard zeer blij met deze titel van vicewereldkampioen. Mijn palmares wordt groter”, getuigt Emiel. “Dat Emiel talent had viel al snel op, wat meteen de start was van 6 jaar intensief trainen en coachen”, gaat Elias verder. “De prestaties van dit jaar, met een 5de plaats op het EK in het voorjaar en een zilveren medaille op het WK als uitschieters, zijn het resultaat van veel investeringen door de surfers, coaches en Zeil- en Surfclub Gavermeer. Ons wedstrijdteam bestaat uit jonge, gedreven en talentvolle surfers. Op die manier kunnen we de windsurfsport nog meer in de kijker zetten.”De zes andere teamleden behaalden ook mooie resultaten.