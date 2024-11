Emeritus professor Georges Allaert schrijft pamflet over Oostende: Van ‘Stad aan Zee’ naar ‘Zeestad van Vlaanderen’

Emeritus professor ruimtelijke economie en planning aan de Universiteit Gent Georges Allaert schreef een pamflet met als titel Van ‘Stad aan Zee’ naar ‘Zeestad van Vlaanderen’. Hij pleit voor een gedragen ruimtelijke visie op lange termijn voor Oostende.

“Het kosmopolitische van Oostende, Koningin der Badsteden is vandaag nog af te lezen in de architectuur en stedenbouwkunde uit de belle époqueperiode. Oostende had een een zeer sterk spoor-, weg- en waterweefsel en stond met stip op de Europese kaart”, aldus Georges Allaert. “Na WO II ontbrak iedere visie om het massatoerisme te kanaliseren. Met een nieuwe Atlantikwall tot gevolg. Als Stad aan Zee evolueerde Oostende van een open naar een gesloten compacte stad met een gecompartimenteerde ontwikkeling op de Oosteroever, de site Media Center, Raversijde… Vandaag is Oostende door het ontbreken van een gedragen ruimtelijke ordening op de dool.”

De zee centraal

“Onze stad moet zich wapenen tegen de komende uitdagingen: klimaat, vergrijzing, gezondheid, leefbaarheid, natuur, voedselvoorziening, energie en mobiliteit. Dit betekent dat we ons moeten richten naar het marien en maritiem milieu met haar sociale, economische en ecologische hoge toegevoegde waarde. De zee moet veel meer dan vandaag centraal staan in het socio-economisch handelen en in de geesten van de Oostendenaars. Dat leert ons de maritieme geschiedenis inzake onze visserij, kaapvaart, de handels- en transportactiviteiten naar soms verre overzeese regio’s en de maakindustrie daarrond. En hoewel de infrastructuur en de technologie er zijn, mist onze havenstad vandaag die dynamiek.”

Langetermijnvisie

“Er ontbreekt een langetermijnvisie waarbij naast de lokale politici ook burgergroeperingen, kennisinstellingen en de bedrijfswereld worden betrokken. Het top-down stadsbeleid moet wijken voor een bottom-up beleid: burgerplatforms moeten initiatieven uitwerken die het stadsbeleid uitvoert. Gekoppeld aan visionaire ideeën en acties zoals de verdere zeewaartse uitbouw van de havendammen en marina’s met een nieuw sluizencomplex, sterkere verduining, hoogtechnologische en wetenschappelijke mariene en maritieme laboratoria”, besluit de ruimtelijke planner. (ML)

De volledige visietekst:www.ws.bluemail.info/ws/7EkHodpXPF.