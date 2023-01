Emelgemnaren kiezen zelf projecten voor burgerbudget: “Speelbos, muurschilderijen of boomhut”

Zie je wel iets in een speelbos in het Merelbos of voel je meer voor buitensporttoestellen of een blotevoetenpad? Het zijn slechts enkele van de voorstellen die ingediend zijn voor het burgerbudget van Emelgem. Zondag werden die op de nieuwjaarsreceptie van het Dorpscomité officieel aan de inwoners voorgesteld. Stemmen kan vanaf deze week.

Het burgerbudget is een initiatief van de stad waarbij ze een pot van 140.000 euro voorziet en naar zeven buurten in Izegem trekt. Burgers kunnen per wijk of deelgemeente een voorstel indienen. Per aanvraag valt minimum 5.000 en maximum 20.000 euro te besteden.

Samenhorigheid

“Bedoeling is om de samenhorigheid of leefbaarheid in een bepaalde buurt hiermee te verhogen”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Door het initiatief aan de burger te laten kan die zijn creativiteit de vrije loop laten. Op die manier kunnen mooie concepten ontstaan.”

“In een eerste fase kunnen mensen voorstellen indienen, daarna buigt een technische jury van de stad zich over de haalbaarheid. Projecten die deze test doorstaan worden aan de mening van de burger onderworpen. Daarna kan een burgerjury per buurt finaal een project kiezen, waarna de stad terugkoppelt met de initiatiefnemers en overgaat tot uitvoering.”

Speelbos

Op de Bosmolens is het project vorig jaar al van start gegaan en kwamen er voorstellen als een moestuin, apenparcours, belevingstuin of petanqueplek uit de bus. In Emelgem kregen inwoners zondag hun zeven voorstellen te zien. Eén voorstel behelst de creatie van een speelbos in het Merelbos, ingediend door het Dorpscomité.

“De school en Chiro gaan binnenkort uitbreiden en dat biedt mogelijkheden om in het bos wat extra recreatie te voorzien”, vertelt Jan Maertens. “Bovendien is het niet zo groot en ben je er vlug door gewandeld. Door er een speelbos van te maken, ga je voor een opwaardering.”

Lobke Rondelez diende dan weer vier voorstellen in die het haalden, van het plaatsen van buitensporttoestellen tot de installatie van een kippenren of blotevoetenpad. Ook illustraties op grijze muren voorzien was een suggestie van haar, net als een boomhut.

‘Kunst kijken over het water’

Een ander, zeer goed uitgewerkt voorstel bleek dat van Griet Vermersch. “Met ‘Kunst kijken over het water’ kies ik voor een project waarbij we aan de kaaimuren op de Zuidkaai en aan de Centrumbrug ter hoogte van de Noordkaai prachtige muurschilderijen kunnen creëren”, vertelt ze.

“Om dat te doen dacht ik aan de inbreng van graffiti-artieste Djoels uit Egem, die reeds bewezen heeft dat ze veel in haar mars heeft. Om daar optimaal van te kunnen genieten zou ik op Wandel op de Mandel stoeltjes plaatsen zoals je die op sommige locaties in Parijs ziet staan, zodat je in alle stilte en rust van de kunst over het water kan genieten.”

Stemmen op de zeven voorstellen kan vanaf deze week via het online buurtplaform Hopplr of via https://participatie.izegem.be. Binnenkort komen ook Kachtem, het centrum en het oosten en westen van het centrum aan bod bij het burgerbudget.

(VD)