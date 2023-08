Elzendamme wordt een waterparadijs

Elzendamme, een gehucht in Oostvleteren, wordt op zondag 27 augustus een waterparadijs. Van een fiets- of wandeltocht tot een kajakken tijdens het Waterfeest

“We toveren Elzendamme op zondag 27 augustus om tot een heus waterparadijs tijdens het Waterfeest”, klinkt het bij Toerisme Vleteren. “Voor groot en klein zal er heel wat te beleven zijn. Pedalo, kajak en SUP op de IJzer is mogelijk, maar je kan ook wandelen en fietsen langs het water. Ontdek het leven in de Paddenpoel, speel en experimenteer met water, blaas uit aan de bar…”

Het Waterfeest vindt plaats op zondag 27 augustus van 13.30 tot 18 uur in Elzendamme, aan de fietsersbrug over de IJzer. Via gps: Elzendamme 23 in Vleteren. “Ook zin om te ravotten op en langs het water? Of om een fiets- of wandeltocht te doen? Misschien ben je wel benieuwd naar het waterleven in de Paddenpoel? Dan ben je op het Waterfeest aan het juiste adres. Inschrijven is niet nodig. Alle activiteiten zijn gratis. Drankjes aan de bar dien je wel te betalen.”