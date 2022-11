Elza Goutry vierde 102de verjaardag

Zaterdag 26 november vierde Elza Goutry in haar serviceflat verbonden aan het WZC Sint-Jozefhaar 102de verjaardag. Ze werd geboren op 26 november 1920 in Erembodegem en op de leeftijd van 5 maand verhuisde haar ouders naar Oostende.

Van haar tijd in Oostende is het geluid van de overvliegende vliegtuigen en het gebulder van de kanonnen in Raversyde haar altijd bijgebleven. Haar vader werkte bij de spoorwegen en tijdens de oorlog verhuisde het gezin naar het spoorweghuisje in Loppem. Het was ook daar dat ze haar man Willy Verbeke uit Sint-Michiels leerde kennen.

Bombardement Sint-Michiels

Ze huwden op 26 mei 1944 in Brugge, Loppem was tijdens de oorlog een deel van Brugge geworden, en gingen op een appartementje in Sint-Michiels wonen. Eén nacht hebben ze er doorgebracht want de volgende dag bombardeerden de Britten Sint-Michiels en hun appartement werd volledig vernield. Het pasgetrouwd koppel kwam terug naar Loppem wonen waar ze 7 maand verbleven. In die tijd werkte Elza als thuisnaaister. Toen Elza 40 jaar werd ging ze werken als bejaardenhelpster bij Familiehulp. Nu de kinderen al wat meer zelfstandig waren kon ze zich ten dienste stellen van hulpbehoevenden, mensen helpen, een passie van haar. Met haar tweedehands kevertje reed ze in de streek, zeer vooruitstrevend die tijd, want er waren weinig dames die toen al met de wagen reden.

Haar man Willy stierf net voor zijn 80ste verjaardag, nu 23 jaar geleden. 15 jaar geleden verliet Elza haar eigen woning en kwam ze in een serviceflat wonen in de Sint-Jozefdreef in Oostkamp. “Hier is het gelukkig wonen, je vindt hier alles wat je nodig hebt in de vele winkels die in Oostkamp zijn en dat zeg ik niet omdat de burgemeester naast mij zit maar het is zo”, vertelde ze terwijl ze aan haar glas bubbels nipt. Het gezin Verbeke-Goutry kreeg drie kinderen: Johan en Helena Verbeke-Deblaere, Johny en Marina Bamelis-Verbeke, Geert en Chantal Verbeke-Blomme. Elza heeft ondertussen 6 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen die haar Moemoe, meter of oma noemen, een titel die ze met trots draagt.

Spelletjes

Haar vrije tijd vult ze met kruiswoordraadsels maar vooral met het spelletje rummikub samen met haar 13 jaar jongere zus waarvan ze tevens de doopmeter is. We horen wel dat ze een beetje hun eigen spelregels toepassen en dat op die momenten vooral het samen bij elkaar zijn belangrijk is. Als we haar vragen wat haar geheim is om gezond de 100 te bereiken antwoordt ze vlot: “Content zijn met alles wat je hebt en sober leven. Maar niet te vergeten goed eten en drinken, maar met mate.” Waarop we samen allemaal het glas heffen op de verjaardag van Elza. (GST)