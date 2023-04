Elza Damme uit Oostkamp is 101 jaar oud

Zondag 23 april vierde Elza Damme samen met haar kinderen haar 101ste verjaardag, Ze werd geboren te Veldegem op 23 april 1922 en groeide op in een gezin van 9, vader, moeder, 5 meisjes en 2 jongens in Zedelgem.

Ze werkte in de fietsenfabriek Flandria te Zedelgem als inpakster. Ze leerde er haar echtgenoot Maurits Jonckheere kennen en op 5 december 1942 trouwden ze tijdens de oorlog in het noodkerkje dat zich binnen de muren van de fabriek bevond. Mauritz bouwde in 1948 ook zelf hun huis in de Magerhillestraat in Zedelgem waar ze 72 jaar lang woonden. Eenmaal de woning afgewerkt was, werd dochter Betty geboren en vijf jaar later dochter Karin. Betty en Gerard Droissart wonen in Sint-Kruis en Karin en Roger Debel in Oostkamp. Er zijn drie kleinkinderen: Wim, Fanny en Davy. Kleindochter Fanny zorgde voor twee achterkleinkinderen: Tiago en Mauro.

Bloemen

De grote passie van Elza was genieten van de mooie bloemen in de tuin en dagelijks een lekkere maaltijd bereiden met verse groenten uit de perfect onderhouden moestuin van Maurits. Fietstochtjes maken, een jaarlijks reisje met de auto naar de bergen in Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk. Maar af en toe een kaartje leggen met broers en zussen was de perfecte ontspanning. Iets dat het koppel altijd deed in de namiddag.

Elza verwende ook graag haar kleinkinderen die ze regelmatig van school afhaalde en dan verraste met allerlei lekkers. Ze kon er ook van genieten om ze te zien ravotten in de grote tuin en het bos. Dankzij de hulp van de kinderen kan Elza nog zelfstandig wonen in een serviceflat, verbonden aan Sint-Jozef te Oostkamp waar ze sinds 2020 verblijft.

Vorig jaar mochten Elza en haar echtgenoot Maurits Jonckheere zich nog oudste koppel van België noemen. Ze waren exact 79 jaar en 335 dagen gehuwd geweest. Samen met haar de familie en alle inwoners van Oostkamp hoopte ze op 5 december hun 80ste huwelijksverjaardag te mogen vieren. Maar het heeft niet mogen zijn. Maurits overleed op 4 november 2022, een maand voor hun 80ste ofwel eiken huwelijksverjaardag.

