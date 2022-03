Elverdingse Linda Deplacie (61) schittert in opvallende Spa-reclamecampagne

De 61-jarige Linda Deplacie, afkomstig van Elverdinge, was deze week overal te zien in paginagrote advertenties en billboard als model in een opvallende outdoor- en printcampagne van mineraalwatermerk Spa. In exact dezelfde pose als in 1985 en 2002 laat ze zien dat ze heel goed bewaard is gebleven. “Allemaal dankzij veel water te drinken”, knipoogt ze.

Wie deze week de dagkranten opensloeg of de billboards in stations passeerde, kon er niet naast kijken. Een paginagrote advertentie met drie zwart-witfoto’s van dezelfde vrouw in haar blootje in dezelfde pose, maar dan telkens met twintig jaar verschil.

Elverdinge

Het model in de campagne is de 61-jarige Linda Deplacie, die nu in Antwerpen woont maar in Elverdinge opgroeide. “Ik heb in Elverdinge gewoond tot mijn 17 jaar en ging naar de middelbare school in Immaculata in Ieper”, vertelt Linda. “Daarna woonde ik 20 jaar in Gent en nu al ruim 10 jaar in Antwerpen, maar mijn oudere broer Bernard en zus Christa wonen nog altijd in de streek. Christa heeft een B&B in Sint-Jan.”

Modellenwerk

“Ik ben begonnen als model toen ik een jaar of 18-19 was bij Models Office in Gent. Ik deed vooral fotoshoots, voor Flair en andere magazines. Maar ook in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland…”, vertelt Linda. “Het modellenwerk bracht me ook naar Japan, van waaruit ik begon speciale en exclusieve brillen te importeren. Dat is nu nog steeds mijn job. Werken als model doe ik nu niet meer. Je kan dat ook geen veertig jaar volhouden. Dat is niet het pad dat ik gekozen heb.”

Rust uitstralen

Voor Spa wilde Linda nog eens een uitzondering maken, nadat ze in 1985 op 23-jarige leeftijd en in 2002 op 40-jarige leeftijd al eens in een advertentie van het mineraalwatermerk figureerde. “Ik ben wel blij met het resultaat. Het is niet altijd evident. Het is gemakkelijk gezegd om dat te herdoen, maar het moet allemaal wel klikken en kloppen. Ik heb het ook gemaakt samen met een vriend van mij, fotograaf Kris Vandamme, waardoor ik me wel op mij gemak voelde. De eerste foto is ook gemaakt met enkel ik en de fotograaf. Dat wou ik ook deze keer. We hebben dat op een mooie, serene manier tot stand kunnen brengen. En ik heb geprobeerd die rust uit te stralen.”

Blote borst

Preuts kan je Linda alvast niet noemen. In de printadvertenties is haar linkerborst in volle glorie te zien. In de outdoorcampagne is de foto tot net boven de tepel gecropt. “Met of zonder blote borsten, dat maakt voor mij niet veel uit. De campagne gaat over het naar buiten te brengen van een puur verhaal. Dan kun je daar moeilijk staan met een bloesje of een pulleke aan. Ik vind dat het feit dat je een blote borst ziet een beetje overtrokken wordt, maar bon. Het is wat het is.”

Oude tante

De boodschap is alvast goed aangekomen. Op de foto’s lijkt het dat ze in die veertig amper veranderd is. “Er zijn veel mensen in mijn situatie. Ik wil mezelf nu ook niet een op een piëdestal zetten. Ik moet er ook iedere dag aan denken om genoeg te bewegen en gezond te eten, en water te drinken. Toen ik nog jong was, was iemand van zestig een oude tante. Nu is dat toch ook veranderd. We moeten allemaal werken tot 65, we leven allemaal langer. Dat maakt allemaal een beetje deel uit daarvan. Zelfs mensen van 70 zien er nog goed uit vergeleken met vroeger.”

Veel water drinken

Zou ze over twintig jaar overwegen om opnieuw naakt te poseren? “Ja, als ik nog mag leven. Ik zal nog moeten zien in welke conditie ik dan ben. Ik zal in ieder geval veel water drinken om daarvoor te zorgen. Het zal een moeilijke oefening zijn om dat nog waar te maken”, lacht Linda, die nog steeds regelmatig in de Westhoek vertoefd. “Iedere Kerst en in november kom ik ook de ouders Emmilienne en Roger groeten op het kerkhof. Het is altijd leuk om weer in de Westhoek rond te lopen.” (TOGH)