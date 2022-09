Els Van Lancker fietst van Oostkamp naar Mont Ventoux voor Kom Op Tegen Kanker

Zaterdag 3 september start Els Van Lancker (48) van Tope Sterk(er) haar eigen 1.000 km Kom Op Tegen Kanker met een fietstocht met als einddoel de top van de Mont Ventoux.

Tope Sterk(er) zijn enkele collega’s van gemeente en OCMW Oostkamp die het kankeronderzoek willen steunen. Sinds 2018 nemen ze deel aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Om ook in 2023 te mogen starten, moeten ze 11.000 euro startgeld inzamelen, een bedrag dat integraal naar het kankeronderzoek gaat. Om dit bedrag bijeen te krijgen, organiseren ze verschillende activiteiten. Een van de teamleden gaat nog een stapje verder. Els Van Lancker rijdt nu al haar eigen 1.000 km om geld in te zamelen.

Eerbetoon aan vriendin

“Toen ik begin dit jaar onverwacht single werd, had ik een uitdaging nodig om mijn gedachten te verzetten. Ik fiets sowieso veel en graag en had het idee om vanuit België solo naar de Mont Ventoux te fietsen, in een aantal etappes. Omdat ik al een paar jaar deel uitmaak van Tope Sterk(er) had ik het idee om mijn trip ook te koppelen aan ditzelfde goede doel. Want elke euro telt. Mijn motivatie om het kankeronderzoek te ondersteunen is om eerst en vooral zoveel mogelijk geld in te zamelen om iedereen die met deze ziekte geconfronteerd wordt toch iets meer hoop te geven op een toekomst. Maar de belangrijkste persoonlijke reden is om mijn vriendin Lies te eren die op 28 augustus 2014 overleden is aan kanker, veel te jong, amper 40 jaar oud. Het is nog meer confronterend omdat we eigenlijk qua leeftijd maar twee dagen schelen.”

Symbolische datum

Haar trip start zaterdag 3 september, een symbolische datum kort bij de datum van overlijden van Lies, in Givet en eindigt zeven dagen later op de top van de Mont Ventoux. “Ik doe de trip solo, met de mountainbike, een combinatie van road, gravel en off-road. Mijn ouders begeleiden me met een camper, zodat ik me eigenlijk alleen moet concentreren op het fietsen. De grootste uitdaging voor mij is niet zozeer het fietsen, maar vooral het solo rijden. Gelukkig heb ik mijn ouders die me in de watten zullen leggen”, voegt ze eraan toe. De totale afstand bedraagt 1.002 km, zo’n 7.000 hoogtemeters, met een maximum van 150 km per dag. Zin om Els te sponsoren, dat kan door een bijdrage, klein of groot is welkom, te storten. Je kan een bijdrage doen op BE14 7331 9999 9983 met vermelding van GIFT 170193592 (vanaf 40 euro is jouw gift fiscaal aftrekbaar). (GST)

Volg de avonturen van Els op Facebook: @topesterker