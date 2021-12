Els Lycke winnares van Unizo-actie ‘Grijp je kans’: Ontbijtzaak ‘Mazarine’ van start

In de Gasthuisstraat 9, op een steenworp van de Grote Markt, komt vanaf half maart een nieuwe handelszaak, die ontbijten, confiserie en chocolade zal aanbieden. De Poperingse Els Lycke werd geselecteerd uit vier inschrijvingen, en mag met de steun van Unizo, het pand een jaar gratis uitbaten.

Het stadsbestuur renoveerde, in samenwerking met de vzw Ondernemen@Hoppeland, het voormalige café De Beurs tot een prachtig handelspand. Daar wilden ze de droom van een startende ondernemer helpen waarmaken.

De uitbaatster van de nieuwe zaak wordt Els Lycke (47) uit de Prof. Dewulfsstraat. “Ik ben geboren in het ‘oude’ moederhuis, pal achter mijn nieuwe winkel. Al sinds mijn veertiende werkte ik mee in de zaak van mijn ouders in de Madonna (Langemark). Daarna verkocht ik daar gedurende 27 jaar groenten, fruit en streekproducten als zelfstandige. Maar ondertussen volgde ik een hele reeks avondlessen: Frans, barista, traiteur, toerisme, biersommelier enz. Nu ben ik vertegenwoordiger voor een firma van betaalterminals, maar ik ben al volop bezig met de voorbereidingen voor mijn nieuwe zaak”, vertelt Els, die moeder is van drie pubers, en partner van Steven Gobin.

Ontbijtbuffet

“Ik zal er ontbijten aanbieden, maar dan wel in de vorm van een buffet. In een later stadium zal men ook ontbijten kunnen afhalen. Daarnaast zal ik in mijn verwenwinkel chocolade, confiserie, taartjes en koffie verkopen. Die laatste twee kunnen ter plaatse verbruikt worden. Een bezoek aan mijn winkel moet een zoete onderdompeling worden. Ik koos voor de naam ‘Mazarine’, naar het bekend Poperingse desserttaartje”, aldus nog Els Lycke. De zaak zal open zijn vanaf 8.30 uur tot 17 uur, in de weekends tot 18 uur.

Zo willen we de leegstand van handelspanden tegengaan

“Met dit project willen we het ondernemen in de handelskern van onze stad stimuleren”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Het is een soort variant op ‘Win je winkel’ van enkele jaren geleden. Toen toverde Bart Mostaert de benedenverdieping van de voormalige Kredietbank op de Grote Markt om tot een ijssalon en speciaalzaak voor lokale producten. Ondertussen beschikken zij over een tweede handelszaak op de Grote Markt. Van een succes gesproken!”

“We wilden dus een handelspand ter beschikking stellen, goedkoper dan te huren op de private markt. Het eerste jaar is de huur zelfs gratis. Het tweede jaar krijgt men 77 procent korting, het derde jaar 50 procent en het vierde jaar 25 procent. Natuurlijk moeten de verzekeringen, verbruik van water en elektriciteit door de huurder zelf betaald worden. Zo willen we ook de leegstand van handelspanden tegengaan”, aldus nog de burgemeester.

Het gebouw (144 vierkante meter), dat door het stadsbestuur werd aangekocht met 30 procent subsidies, werd volledig gestript, en in één ruimte doorgetrokken tot aan de achteringang. Er is naast het sanitair blok nog een bergruimte achteraan.

Ander pand

De jury bestond uit burgemeester Christof Dejaegher, Jasmine Froyman, Bavo Goos, Kristien Devos, Marc Bonte en Bart Mostaert, de winnaar van ‘Win je winkel’. “Hopelijk kan deze nieuwe zaak profiteren van het bommend toerisme in onze stad”, besluit burgemeester Dejaegher.

Ook het pand in de Gasthuisstraat 15 werd door de stad aangekocht, met de bedoeling het te verkopen om er een handelspand voor starters van te maken.