Els Germonpré is bijna 30 jaar gids in Kortrijk:“Kortrijkzanen zijn telkens verwonderd”

Elke zaterdag van de maanden juli en augustus nemen gidsen van de West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk individuele deelnemers mee voor een rondleiding door de stad. Een van hen is Els Germonpré. Al bijna 30 jaar neemt ze inwoners en bezoekers mee op sleeptouw door onze stad met als leidraad bondig, luchtig en anekdotisch Kortrijk ontdekken.

“Mijn interesse in het gidsgebeuren werd eigenlijk aangewakkerd door de familie van mijn man. Zij waren heel erg geïnteresseerd in Kortrijk en alles wat ermee te maken had. Als leergierige nieuweling in Kortrijk heb ik die gidsenopleiding gevolgd om meer te weten te komen over de stad”, vertelt Els Germonpré.

Tijdens de cursus leerde Els de sympathieke mensen van de Gidsenkring kennen die effectief gidsbeurten uitvoeren. “Toen dacht ik, waarom niet? (lacht). En zo rol je erin. Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby.” De West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk doet gemiddeld zo’n 1.100 rondleidingen per jaar en telt 45 gidsen. Je kan ook lid worden van de Gidsenkring zonder gids te zijn. Na de geboorte van haar jongste dochter verscheen Els alsmaar vaker als gids in de Kortrijkse regio.

“Die korte, maar intense ontmoeting, is heel boeiend”

De eerste rondleidingen waren eerder educatief, toen nog in het Broelmuseum, voor kleuters en kinderen van de lagere school. “Met de kleintjes op stap gaan, over kunst vertellen en hen leren kijken naar kleuren en vormen, dat was heel aangenaam om te doen. Geleidelijk aan kwamen volwassenen daarbij en groeiden mijn gidsenactiviteiten.” Els houdt van de variatie, onder mensen zijn en iets doorgeven. “Je hebt altijd een ander publiek. Die mensen neem je twee uur mee op sleeptouw, je brengt een boeiend verhaal en dan laat je hen weer los. Die kortstondige, maar intense ontmoeting, is heel boeiend. De meeste mensen zijn na afloop zeer tevreden. Bezoekers zijn aangenaam verrast en Kortrijkzanen zijn verwonderd. Ze herontdekken hun eigen stad.”

Historisch en nieuw

Kortrijk beschrijft ze als een aangename stad om in te wonen. Els en haar man wonen centraal, vlak achter het station. “In een wip ben je in het bruisende stadscentrum. Compact, maar met alles erop en eraan. Kortrijk heeft eigenlijk veel te bieden, het is gewoon minder bekend bij het grote publiek. We hebben bijvoorbeeld twee monumenten die vallen onder Unesco-werelderfgoed, zowel het belfort als het begijnhof. Ik vind het mooi om dat te kunnen tonen. Zowel de historische kant van de stad, maar ook de vernieuwingen. Het stadsbestuur doet echt wel zijn best om ook vandaag iets van onze stad te maken en vooruit te gaan.”

Het interview op het terras van Tarterie wordt even gestoord door een voorbijrijdende elektrische straatveegmachine. “Dat kom ik ook altijd tegen op mijn rondleidingen. (lacht) Kortrijk heeft de ambitie om de netste stad van Vlaanderen te worden en dat kan ik beamen. Er wordt heel veel gepoetst.” Wanneer het verlengstuk van Kortrijkse ambitie verdwijnt, keert Els terug naar haar lof voor onze stad. “Kortrijk leeft. Ons stadsbestuur kijkt ook naar de toekomst en heeft een visie. Ze willen iets moois maken van onze stad. Ze leggen nieuwe pleinen aan en voorzien meer groen. Dit zijn elementen die ik ook opneem tijdens mijn rondleidingen.”

Zomerrondleidingen

Ieder jaar vraagt Stad Kortrijk om zondagswandelingen en zomerwandelingen te organiseren. “Wij kiezen dan het soort wandeling en rond welk thema. In de zomer is dat vrij algemeen waarbij zowel inwoners als toeristen kunnen aansluiten. Kortrijk promoot de rondleidingen via zijn kanalen. We hebben een mooie samenwerking lopen op die manier.”

Nu zaterdagnamiddag 8 juli staat bijvoorbeeld de ‘Guldensporenwandeling’ gepland. Afspraak om 14.30 uur aan het belfort op de Grote Markt. “We bezoeken de museale opstelling in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Een immersieve animatiefilm neemt ons mee in de strijd, waarna de gids de groep verder begeleidt voor meer details over oorzaken, verloop en gevolgen van het conflict. We sluiten af met een bezoek aan het historische stadhuis of een wandeling naar het Groeningemonument.”

Op het programma staan vervolgens nog vijf zomerrondleidingen: Kortrijk ontdekken (15 juli), Kortrijk als middeleeuwse stad (29 juli), Als gevels spreken op Overleie (5 augustus), Sint-Maartenskerk en -toren (12 augustus) en Preus ip Kortrik (26 augustus). Deelnemen kost 6 euro per persoon en 4 euro voor kinderen jonger dan 12. Inschrijven kan online via de ticketshop van Toerisme Kortrijk of aan de infobalie van Toerisme Kortrijk.