Els en Günther gaan de Pittemse VillaVip begeleiden: “Hier mag je jezelf blijven”

Onlangs werd in de Schuiferskapellestraat de eerste steen gelegd voor een gloednieuwe VillaVip, een kangoeroewoning waar tien mensen met een beperking onder begeleiding van een gezin gaan samenwonen. Els Masschelein en Günther Denoo gaan samen met hun zonen als zorgkoppel alles in goede banen leiden.

“Ons verhaal begint eigenlijk vorig jaar in november. Door corona zaten we automatisch meer thuis en op een dag viel een folder van VillaVip in de bus waarin stond dat ze zochten naar een zorgkoppel voor de nieuwe VillaVip-woning in Pittem”, steekt Els (49) van wal. “We hadden allebei vrijwel meteen het idee dat dit wel eens iets voor ons kon zijn, dus de folder bleef op de tafel liggen. Ik kende het principe van VillaVip al en wist dus waar het in grote lijnen over ging. Na wat overleg besloten we in te schrijven voor een online infosessie, teneinde ook de details te kennen. Ik moet wel toegeven dat het een grote rol gespeeld heeft dat het online en dus meer anoniem was. We hebben immers ook nog ons café ‘t Mandeken in Zwevezele en we wilden te voorbarige of verkeerde reacties vermijden. De informatie die we kregen sterkte ons als het ware in onze overtuiging dat het echt wel iets voor ons kon zijn en dus zijn we rond de tafel gaan zitten met onze beide zonen Lennert (25) en Tristan (17), want het spreekt voor zich dat zij het in de eerste plaats ook moesten zien zitten. Dat bleek echter geen probleem te zijn en ook hun vriendinnen waren meteen enthousiast om, wanneer het nodig mocht zijn, een handje toe te steken.”

Ruime ervaring

“Het spreekt voor zich dat we niet onvoorbereid in dit project gestapt zijn. We hebben allebei een zeer ruime ervaring als opvoeder”, gaat Günther (48) voort. “Ik heb meer dan twintig jaar als opvoeder gewerkt bij Dominiek Savio, het centrum in Hooglede-Gits voor mensen met een beperking, maar ben er gestopt om ons café open te houden. Els werkt daar ook al bijna dertig jaar als opvoeder en heeft, net als ik, al vaak samengewerkt in een leefgroepwerking binnen het centrum, iets wat zeker aanleunt bij wat ons in VillaVip te wachten staat. Ook onze kinderen zijn zeer sociaal bewogen en zijn beiden in de leiding van de scouts geweest (of zijn het nog) en zijn gewend om tussen de mensen te komen. Wat voor ons ook een grote rol speelt is het feit dat we binnen een regio zitten die we kennen en in een gemeente waar we al diverse mensen kennen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat ik het café blijf openhouden, dus wanneer het huis te ver weg zou zijn zou dit uiteraard niet lukken. Els blijft nog tot volgend jaar juni bij Dominiek Savio werken en gaat zich dan fulltime bezighouden met onze VillaVip.”

Thuis geven

“Wat VillaVip zelf betreft gaat het om een kangoeroewoning waarin enerzijds ons privégedeelte zit, waar we met het hele gezin gaan wonen. Daarnaast is er ook het gedeelte voor de bewoners, dat met een doorgang met ons gedeelte verbonden is. In het bewonersdeel zijn tien slaapkamers, verschillende badkamers, een gemeenschappelijke keuken en een ruime leefruimte. Er is ook een grote tuin. Het doel van VillaVip is mensen met een beperking mentaal of fysiek in een groep samen te laten leven en een echte thuis te geven. Op dit moment is nog niets bekend over wie bij ons zal komen wonen. Volgend jaar in februari of maart willen we beginnen met informatiemomenten te geven aan geïnteresseerden om zo tot een groep van bewoners te komen. Dat betekent ook dat alles nog concreet ingevuld zal moeten worden in functie van de noden en eigenschappen van de toekomstige bewoners. Het is dus voor ons zeker een grote uitdaging.”

“Centraal bij dit alles staat het streven om iedere bewoner zijn eigen persoonlijkheid binnen de groep te laten behouden. Het is de bedoeling dat we begin september volgend jaar van start gaan met de mensen die er op dat moment al zijn. Uit gesprekken met andere VillaVips hebben we vernomen dat de laatste plaatsen invullen het moeilijkst is, omdat die mensen in de al aanwezige groep moeten passen. Het is overigens niet de bedoeling op ons eilandje te blijven zitten. Het doel is ons zo veel mogelijk te integreren in de Pittemse gemeenschap. Dat betekent dat bepaalde inwoners buitenshuis activiteiten zouden kunnen doen of zelfs meehelpen bij bepaalde verenigingen, dat ze naar het voetbal zouden kunnen gaan kijken of zelfs een pintje gaan drinken. Een groot voordeel bij dit alles is dat het met tien plaatsen kleinschalig blijft en we alles dus in functie van de bewoners kunnen stellen.” (JG)