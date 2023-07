Els Dereyne stopt na 27 jaar als onthaalmoeder: “Ik zal de kindjes missen”

Na 27 jaar gaat Els Dereyne met pensioen als onthaalmoeder, maar dat liet dochter Evi Dewachter niet ongemerkt voorbijgaan. Ze trommelde de oudste en de jongste kinderen op voor wie Els zorgde en bouwde een verrassingsfeestje. “Sommigen herkende ik niet omdat ze ondertussen volwassen zijn geworden”, vertelt Els.

Voortaan moet Sint-Juliaan het met een onthaalouder minder doen. Els Dereyne (62) was met haar crèche Het Kaboutertje in de Hanebeekstraat 27 jaar lang de rots in de branding voor ouders die opvang zochten, maar gaat nu met pensioen.

“Meer dan tweehonderd kinderen heb ik onder mijn hoede gehad”, vertelt Els. “Telkens in groepjes van 7 of 8, want ik werkte alleen als onthaalmoeder. Het was een heel toffe tijd. Niet alleen door de leuke kinderen, maar ook door de vele toffe ouders en mensen die ik dankzij mijn job heb leren kennen.”

Geheim feest

Els Dereyne is getrouwd met Patrick Dewachter en mama van Steven, die overleden is, en Evi. Ondertussen zijn er ook al zes kleinkinderen: Tibe, Lars, Febe, Lotte, Imke en Leon.

“Meer dan tweehonderd kinderen heb ik onder mijn hoede gehad”

Het was dochter Evi die het initiatief nam om haar mama nog eens in de schijnwerpers te zetten en ze organiseerde in het grootste geheim een afscheidsfeest voor haar. “Ik wist van niks”, lacht Els. “Ik dacht dat ik naar een babyborrel moest van de dochter van de buren, die een kindje had gekregen. Ik kwam daar aan en het bleek voor mij te zijn.”

Oudste en jongste

“Extra verrassing was dat er ook kinderen waren die ik in de crèche had, namelijk de oudste en de jongste”, vervolgt Els. “Ik was heel blij dat ik ze allemaal nog eens heb teruggezien. Het eerste kindje voor wie ik gezorgd heb was Kenneth Debruyne en de laatste kleinste was Cis Decroubele.”

“Sommigen herkende ik zelfs niet aangezien ze nu volwassen mensen zijn. Het was wel bijzonder. Om Evi te bedanken ben ik op Qmusic gekomen in het programma Goed Gefikst. We mogen met ons beiden eens lekker uit gaan eten op kosten van Qmusic.”

Toch is het niet zonder pijn in het hart dat Els afscheid neemt. “Het is zeker niet gemakkelijk, ik zal de kindjes enorm missen”, zucht ze. “Anderzijds is mijn jongste kleinkind Leon nog maar vijf, dus ik blijf wel in contact met de jeugd. Voor de rest zal ik dag per dag kijken wat ik zal doen met de vrijgekomen tijd. Ongetwijfeld zullen we ook wel wat meer kunnen weggaan.”