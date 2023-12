Elodie (27) verkoopt haar ‘KUTWIJF’-nummerplaat ten voordele van De Warmste Week: “Elke euro is mooi meegenomen”

Elodie Maenhout (27) uit Brugge was de laatste maanden een veelbesproken topic. Of beter gezegd: de nummerplaat van haar wagen. De jonge goedlachse vrouw reed een tijdlang rond met… ‘KUT-WIJF’ op haar wagen. Elodie ruilde de nummerplaat recent in voor een soberder exemplaar en verkoopt het ophefmakende item nu ten voordele van De Warmste Week. “Ik hoop dat er veel geld ingezameld wordt”, zegt Elodie.

Het was een opmerkelijk zicht op de Brugse wegen afgelopen maanden. Elodie Maenhout (27) uit Christus-Koning verplaatste zich met wel een heel atypische nummerplaat: KUT-WIJF. Heel wat andere automobilisten namen massaal foto’s van het gebeuren en begrepen niet wat het verhaal achter de aankoop was. “Het is een uit de hand gelopen mop”, zegt Elodie. “Dat is het, niet meer of niet minder. We vroegen ons met een paar vrienden onderling af of een nummerplaat met die woorden aangevraagd zou kunnen worden.”

Elodie besloot de proef op de som te nemen en bestelde de nummerplaat. Mét succes. “Ik had nooit gedacht dat dit goedgekeurd zou worden”, vertelt Elodie. “Ik had er uiteindelijk voor betaald, dus reed ik er gewoon mee rond.” Elodie wilde eigenlijk al sneller de nummerplaat vervangen, maar dat bleef even op zich wachten. “Ik was het tweede deel van mijn kentekenbewijs kwijt, waardoor dat niet zomaar ging.”

Hit op sociale media

Na een paar weken was Elodie de nummerplaat al gewoon. En ook haar omgeving keek er niet meer van op. Toch besluit de jonge vrouw de nummerplaat alsnog te verkopen. “Ik werk als thuisverpleegkundige”, zegt Elodie. “De mensen die ik verzorg konden er wel mee lachen. Zo’n nummerplaat vonden ze niet vreemd bij een goedlachse leutemaker. Al wil ik in mijn job en daarbuiten natuurlijk wel serieus genomen worden. Mensen lachten er wel vaak mee, maar het is natuurlijk niet professioneel.”

Ook op sociale media verschenen af en toe foto’s van de nummerplaat. “Ik kreeg heel veel negatieve reacties, maar na een tijdje heb ik besloten dat allemaal niet meer te lezen. Mensen noemden mij een aandachtshoer of strekenwijf, terwijl ze mij niet kennen en die nummerplaat niet weerspiegelt hoe ik in het leven sta. Het was ook geen cadeau van een ex zoals de ronde deed.”

Inzamelingsactie

Elodie besloot dus voorgoed afscheid te nemen van haar nummerplaat. En aangezien De Warmste Week volgende week voor het eerst neerstrijkt in ’t Brugse, legde Elodie snel de puzzel. “Ik wil nog een positieve noot geven aan dit verhaal”, zegt Elodie. “Daarom verkoop ik via Tweedehands.be de nummerplaat. Mensen mogen bieden en de opbrengst gaat naar De Warmste Week. Ik hoop dat ik veel geld inzamel, al is elke euro natuurlijk mooi meegenomen.”

En waar de nummerplaat voorlopig ligt in afwachting van zijn of haar nieuwe eigenaar? Op de dressoir thuis, mooi in het zicht. “Al was dat eigenlijk ook niet de bedoeling”, lacht Elodie. “De nummerplaat past niet in mijn kast, dus daarom ligt ze even op de dressoir. Maar als mensen bij mij thuis langskomen, valt het hen toch altijd meteen op.”