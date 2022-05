Ellen Van Colen nieuwe directeur wzc Rozenberg

In wzc Rozenberg werd gesleuteld aan de directieposities. Christine Vergote wordt er opgevolgd door Ellen Van Colen, die sinds 1 mei de directeursfunctie op zich neemt. Bij een korte receptie werd Christine Vergote uitgewuifd en werd haar vervangster voorgesteld.

Uittredend directrice Christine Vergote (61), echtgenote van Luc Vanyzere, startte in het woonzorgcentrum op 1 augustus 1984. “Ik heb er 38 jaar dienst opzitten en ik heb mijn werk altijd met volle goesting gedaan. Alleen de twee jongste jaren waren de lastigste met de coronapandemie. Misschien een pittig detail: toen ik aan het hoofd kwam van het rusthuis was ik de eerste leek die de ‘Zusters van het Gelove’, die er toen aan de slag waren, mocht opvolgen. Zo was ik de opvolger van zuster Gertrude.”

“Het spreekt voor zich dat sinds het vertrek van de Zusters van Gelove nagenoeg alles veranderd is, niet alleen de verzorging, maar ook de complete accommodatie. Zeg maar dat onder mijn directeurschap er een compleet nieuw en modern rusthuis werd gebouwd. Niet alleen de manier van verzorging, maar ook de bezetting en technische uitrusting zijn zaken die voortdurend veranderen. Een rusthuis ging over in een woonzorgcentrum. Die evolutie kan ik alleen maar positief noemen. Ik neem nu afscheid van deze fijne werkplek en geef de functie door aan Ellen Van Colen. Wel blijf ik nog enkele lopende dossiers opvolgen.”

Dansles

Opvolgster Ellen Van Colen (39) is moeder van drie kinderen. “Ik werk al 11 jaar in het woonzorgcentrum Rozenberg als hoofdverantwoordelijke van de afdeling verpleegkundigen. Het is een drukke job, want het wzc telt 79 bewoners waarvan de meesten sterk hulpbehoevend zijn. Niettemin zie ik mijn nieuwe functie als directrice van het rusthuis best zitten. Of er nog tijd zal zijn voor wat ontspanning naast het werk? Mijn vrije tijd gaat meestal op aan het normale gezinswerk, maar ik probeer ook nog om minstens één keer in de week dansles te volgen.”

(CLY)