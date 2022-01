Ellen Salens kampt voor bronzen Grand Prix medaille in Portugal

Ellen Salens (IJF-31) uit Jabbeke krijgt in het Portugese Almada de kans om de eerste Grand Prix medaille in haar carrière te veroveren. In de klasse tot 48 kilogram mag ze het voor brons opnemen tegen de Zuid-Koreaanse Lee Hey-Keyong (IJF-89). Amber Ryheul (Houthulst) werd zevende in de klasse tot -52 kilogram.

De 25-jarige Salens begon overtuigend in de eerste Grand Prix van het jaar. In haar eerste kamp dwong ze een minuut voor tijd haar de Israëlische Tamar Malca (IJF-97) met een armklem tot opgave. In de kwartfinale werd ze twee seconden voor tijd nog verrast door de Française Melanie Vieu (IJF-53), één van de talrijke jonge judoka’s die in Almada hun kans kregen op het allerhoogste niveau.

In de herkansingen zette ze de scheve situatie recht door de Italiaanse wereldkampioene bij de junioren, Asia Avanzato, na 1 minuut in de extra tijd met waza-ari te verslaan. Op die manier verzekerde ze zich van een plaats in de kamp voor brons.

Amber Ryheul

Ook de 23-jarige Amber Ryheul (IJF-15) werd naar de herkansingen verwezen, nadat ze in de kwartfinales met ippon verloor van de Kroatische Europese beloftenkampioene Ana Viktorija Puljiz (IJF 52). In de herkansingen tegen de Portugese Maria Siderot (IJF-36) domineerde onze landgenote voortdurend maar een minuut voor tijd kon de Portugese genieten van het thuisvoordeel toen ze heel licht een waza-ari kreeg toegewezen.