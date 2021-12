Elle De Vriese is succesvol op wereldkampioenschap dans

In het Poolse Warschau had de voorbije week het IDO Wereldkampioenschap in zowel jazz, ballet, moderne en hedendaagse dans plaats. De Brugse Elle De Vriese werd er in een ruim internationaal gezelschap in de eerste discipline knap elfde. Zij is actief binnen de dansschool Kreadance DiVa uit Wevelgem.

Aan het WK in Polen namen solo’s, duo’s, kleine en grote groepen deel. Ons land heeft het niet gemakkelijk om op een dergelijk tornooi te scoren, want het niveau ligt hoog. Een wereldkampioenschap brengt de beste dansers ter wereld samen en dit was ook het geval in Warschau.

Elle De Vriese (15) uit Brugge werd in jazz solo onverhoopt 11de op 29 kandidaten van wereldniveau. Een topresultaat. Net niet genoeg voor een finaleplaats. In duo jazz behaalde Elle samen met Noah Maertens een 15de plaats. Noah kon met zijn solo modern beslag leggen op de tweede plaats en is dus vicewereldkampioen.

Club enorm dankbaar

Beide dansers zijn actief in Kreadance DiVa in Wevelgem. “We zijn Kreadance DiVa enorm dankbaar voor alle moeite die ze deden om de deelname aan het WK mogelijk te maken. Niet alleen de lessen en choreo’s vragen veel energie aan de club, ook de verplaatsing naar Polen was niet vanzelfsprekend”, zegt de vader van Elle.

De Brugse dansster leerde het dansen aan bij de bekende ritmische gymnastiekclub RITMICA in Oostkamp. “Daar kreeg ze de danshype te pakken”, weet haar vader. “Elle volgt ASO-wetenschappen aan het SASK in Brugge, ze heeft een topsportstatuut maar de combinatie school en dans is veeleisend en zwaar. Haar school helpt en heeft zeer flexibel haar examens aangepast. Ze leven ook daar enorm mee in wat ze doet.”

Elle hoopt dit jaar ervaring op te doen via andere buitenlandse wedstrijden, onder andere in Barcelona, en volgend jaar terug te scoren op het WK. (ACR)