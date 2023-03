Elke woensdag verse soep met brood in Bar Biezonder: “Zinvolle dagbesteding”

Sinds kort kan men elke woensdag van 10 tot 17 uur terecht in Ten Patershove in Diksmuide voor een Biezonder middagmaal. Bar Biezonder is een project vanuit de dienst begeleid werken van Duin en Polder die een samenwerkingsverbond aangaat met het Lokaal Diensstencentrum, Westhoek Vrije Tijd Anders, het vrijwilligerspunt van Diksmuide en Duin en Polder vzw.

“Het project Bar Biezonder biedt een veilige werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door een beperking of het vermoeden van een beperking. Daarnaast zetten we ook sterk in op ons vrijetijdsaanbod en onze rol als ontmoetingsplek. Zo staan er verschillende opleidingen, workshops en vormingsmomenten op de planning. Ook onze trajectbegeleiding is van groot belang”, legt Jürgend Delbarge, directeur Duin en Polder, uit.

Verse boerenstuutjes

“Bar Biezonder biedt een veilige werkomgeving en een zinvolle dagbesteding aan vanuit een werkaanbod: de keuken, bediening, afwas, administratie, logistiek en het onderhoud. Concreet bieden we iedere woensdag verse soep en een lekkere ‘boerenstuute’ met hesp, kaas of paté aan. Alles wordt vers bereid en we werken met lokale streekproducten, zoals vers gebakken brood van het Polderhuis (Duin en Polder). Al het eten wordt gekookt en geserveerd door onze begeleide werknemers. Bar Biezonder is wekelijks open op woensdag, wat betekent dat ons medewerkers twee dagen moeten werken: dinsdag worden onder andere de groenten voor de soep gesneden en al wat logistiek werk gedaan.”

Met het project Bar Biezonder Vrije Tijd in samenwerking met WVA wordt maandelijks een ontspannende activiteit georganiseerd op woensdagnamiddag, en maandelijks vindt er ook een ontmoetingsavond plaats op vrijdagavond. Dankzij de lage drempel en toegankelijkheid van het Dienstencentrum Ten Patershove is er een grote kans op informele contacten. Iedereen die dat wil kan op woensdagmiddag komen genieten van verse soep en ‘biezondere’ boterhammen in Ten Patershove.”

Op het menu

Voor 4 euro kan je 1 liter verse soep mee naar huis nemen. Een grote kop verse soep ter plaatse eten kost 3 euro. Bij de soep kan er ook een boterham gegeten worden. Hierbij is er keuze tussen stuutjes met kaas, gerookte ham of paté. Dat kost 5,50 euro. Een stuutje gemengd kost 6 euro; daarvoor krijgt men drie boterhammetjes met beleg en een fris slaatje. Er kan ook gekozen worden voor biezoendere stuutjes: drie boterhammen met beleg, slaatje en soep naar keuze. Dat komt op een totaal van 7.50 euro, voor een biezoender stuutje gemengd betaalt men 8 euro.

Wie dat wil en daar de tijd voor heeft kan nog blijven napraten.