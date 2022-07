Elke woensdag in zomer: ‘Longstreet Beats’ in Langestraat

Tijdens de zomermaanden is er elke woensdag, en dat van 13 juli tot 24 augustus, ‘Longstreet Beats’ in het epicenter van het Oostendse uitgaansleven. Acht uitbaters uit de Langestraat en Stad Oostende slaan de handen in elkaar om ‘Beats & Music’ te brengen.

De eerste ‘Longstreet Beats’ werd in 2019 al georganiseerd. Het evenement kende succes maar werd twee seizoenen in de koelkast geplaatst door de uitbraak van het coronavirus. In 2022 is het echter helemaal terug. Met ‘Longstreet Beats’ willen de uitbaters, samen met de Stad, de straat een extra boost geven.

“Er wordt elke keer op woensdag een mobiel podium geplaatst in de Langestraat, licht schepen van Uitgaansbeleid Maxim Donck (N-VA) toe. Zeven woensdagen op rij zullen lokale dj’s er hun beats lanceren en zorgen voor extra gezelligheid.” Afhankelijk van de deelnemende uitbater(s) zal het podium telkens op een andere plaats staan. Op die manier zijn tegen het einde van de zomer alle hoeken van de Langestraat aan bod gekomen. “We hebben als dynamische stad aan zee een bruisend nachtleven nodig”, vertelt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA). “Dat staat al even onder druk en de opeenvolgende crisissen maken het er niet beter op. Met initiatieven als ‘Longstreet Beats’ hopen we dat er een kentering komt.”

De Langestraat staat zo de hele zomer lang op woensdag garant voor animo. De dj’s starten hun set telkens om 19 uur en eindigen om 23 uur. Genieten van de verschillende muziekgenres kan je op een van de vele terrassen. De toegang is gratis.