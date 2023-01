Elke Vanbelle is de Krak van Oudenburg: “Dit is de bevestiging dat ik hier aanvaard ben”

Het ene moment verhuis je voor de liefde vanuit Antwerpen naar Roksem, het andere word je door de mensen hier verkozen tot Krak. Elke Vanbelle (36) weet even met haar gevoelens geen blijf.

“Ik ben bijzonder trots, maar heb er ook een dubbel gevoel bij, want de vier andere kandidaten hebben grote verdiensten, zeker Willy Maene en Nadine Hillewaert, die zoveel doen voor de maatschappij”, zegt ze. “Dat zoveel mensen voor mij gestemd hebben, is toch wel het bewijs dat ik me hier goed heb aangepast, dat mensen me appreciëren zoals ik ben en voor wat ik wil doen voor mijn nieuwe thuisstad. Deze titel is de bevestiging dat ik hier goed aanvaard ben.”

Overdonderend

Het voorbije jaar was voor Elke heel bijzonder en vruchtbaar. “2022 was het jaar van Family Fair, met in april een eerste editie die ik alleen heb op poten gezet. Het was toen al een succes, mede dankzij de medewerking van de stad, die toen de 100% West-Vlaamse Belevingsmarkt organiseerde. En op 18 december kon ik het samen met Pieter Gilliaert, Tine Ameloot en Steven Dewulf professioneler aanpakken. Het werd een overdonderend succes.”

Dat wordt wennen

2023 wordt voor Elke, Jens en zoontje Kas een jaar met grote gebeurtenissen. “We kijken heel erg uit naar juli, want dan wordt een broertje of zusje voor Kas geboren, en in september gaat Kas naar school. De zwangerschap, die tot nu al vrij pittig was, staat voorop, zodat hobby’s en vrijetijdsbesteding op een lager pitje komen te staan. We zullen allebei moeten wennen aan ons nieuw gezin, ons goed moeten organiseren en zien dat we voldoende tijd kunnen maken voor familie.”

Wie is Elke Vanbelle? Privé Elke Vanbelle (36) werd in Ekeren geboren en woonde tot 2019 in Brasschaat. Tot ze op Graspop Jens Jaecques uit Roksem ontmoette. De liefde bracht haar naar Oudenburg. Ze zijn getrouwd en ouders van Kas (2). In juli komt er een tweede kindje bij. Loopbaan Elke is lerares lager en buitengewoon onderwijs en werkt in scholen in Bredene en De Haan als ondersteuner voor kinderen met leermoeilijkheden. Ze is als zelfstandige in bijberoep gepassioneerd door juweeltjes maken. Dat doet ze met haar bedrijfje Mademoiselke. Vrije tijd Elke gaat graag lunchen en shoppen met vriendinnen, houdt van concerten en festivals, en van yoga. Ook op persoonlijk vlak was 2022 speciaal. Elke en Jens gaven elkaar in oktober het jawoord en waren klaar voor gezinsuitbreiding. “Het was ook het jaar van vrienden en familie terugzien, na twee jaar corona. Weer kunnen plannen maken, afspreken. We hebben ook samen knopen doorgehakt: zo heb ik mijn huis in Brasschaat verkocht. Dat loslaten was niet evident, maar we hebben voor elkaar gekozen en willen hier verder aan onze toekomst bouwen. Verder ben ik de voorbije twaalf maanden enorm doorgegroeid in mijn job als ondersteuner in het onderwijs.”

“Familie en vrienden zijn voor ons heel belangrijk en daarin wil ik blijven investeren. Ik hou ervan om mensen samen te brengen, om te feesten. In april komt er een derde editie van onze Family Fair, opnieuw samen met de belevingsmarkt in en aan Ipso Facto. Gelukkig kan ik weer op hetzelfde team rekenen.”

Container in de tuin

En dan last but not least hoopt ze samen met Jens haar droom te kunnen verwezenlijken. “Mijn atelier wordt te klein en straks hebben we die plek nodig voor de kinderkamer. Dus willen we het atelier van Madmoiselke naar het gelijkvloers brengen. We zijn aan het kijken om dat via een containerunit te realiseren in de tuin. Zo zullen kinderen en volwassenen met een beperking ook bij mij terechtkunnen voor een workshop of om een juweeltje uit te kiezen.”