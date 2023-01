Elke Oudenburgenaar op de digitale trein dankzij projectsubsidie

Stad Oudenburg haalt projectsubsidie rond e-inclusie binnen en wil nu iedereen mee op de digitale trein. “Wie digitaal niet mee is, raakt al snel achterop in de maatschappij. Het recht op zaken zoals onderwijs, werk of zorg komt dan in het gedrang. Ik denk hierbij voornamelijk aan senioren, laaggeletterden, mensen in armoede en mensen met een migratieachtergrond. Omdat iedereen gelijke rechten heeft en gelijke kansen verdient, is digitale inclusie op lokaal niveau cruciaal”, zegt schepen Romina Vanhooren.

“Het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceerde recent een projectoproep om bijkomende ondersteuning te voorzien voor steden en gemeenten om een sterke lokale e-inclusiewerking uit te bouwen. Lokale besturen die hierop intekenden, maakten kans om gedurende maximum drie jaar een beroep te kunnen doen op projectsubsidies. Ons stadsbestuur heeft een sterk dossier ingediend en kon zo 28.500 euro binnenhalen om in te zetten op e-inclusie”, vult burgemeester Anthony Dumarey aan.

“Oudenburg heeft met deze subsidie een eigen lokaal digitaal inclusiebeleid ontwikkeld zodat iedere Oudenburgenaar de nodige toegang, vaardigheden en ondersteuning krijgt om te participeren in een digitaal Vlaanderen. Binnen dit beleid zal de stad onder andere werk maken van gratis computer- en smartphonelessen in het lokaal dienstencentrum, de toegang tot internet voor kwetsbare doelgroepen vergemakkelijken, verder inzetten op het digidokterproject van het lokale dienstencentrum, een openbare computerruimte opstarten in de sociale kruidenier Thope en de stedelijke website vernieuwen met aandacht voor toegankelijkheid”, legt Romina Vanhooren uit.

Digibanken

Het tweede onderdeel waarop wordt ingezet, is het project Digibanken van de Vlaamse overheid. Stad Oostende en Perspectief werkten samen met onder andere Oudenburg deze Digibanken uit. Er wordt een uitleendienst voor laptops en tablets opgezet. Ook wordt een digibus ingezet die de wijken en buurten van Oostende, Bredene, De Haan, Middelkerke, Ichtegem, Oudenburg en Gistel zal bezoeken. (LIN)