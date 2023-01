Elke Lamerant is de Krak van Poperinge: “Elke moet altijd creatief bezig kunnen zijn”

De kersverse Krak van Poperinge is de 20-jarige Elke Lamerant. Het gezin woont in de Baljuwstraat in Reningelst. Elke gaat door het leven met een mentale beperking, maar dat houdt haar niet tegen om zich in te zetten bij verschillende verenigingen. Tijdens de coronacrisis bracht ze wat licht in de donkere periode door geknutselde hartjes in brievenbussen te stoppen.

“Elke kon tijdens de coronaperiode niet terecht in haar school BuSo De Pinker in De Lovie. We moesten een nuttige invulling vinden met alle vrije tijd. Het waren haar zussen die op het idee kwamen om wandelingen te maken. Elke koos ervoor om honderden hartjes te maken en we stopten deze dan tijdens het wandelen in de brievenbussen”, zegt mama Marleen. “Ik knipte de hartjes uit en Elke zorgde ervoor dat elk hartje uniek werd versierd. Het begon met de brievenbussen in Reningelst. Toen we overal in Reningelst hadden gewandeld, besloten we richting de ring van Poperinge te wandelen en ook daar deelde Elke hartjes uit. Mensen waren ons heel dankbaar voor dit kleine gebaar. We kregen tal van bedankingskaartjes in de bus en die hebben nog steeds een speciale plek in ons huis.” Nu maakt Elke macramé bandjes om bijvoorbeeld aan een sleutelbos te hangen. “Elke moet altijd bezig zijn. Als ze even bij mij aan tafel zit, zegt ze plots ‘ik zal een beetje gaan voortdoen’. Ze is een bezige bij en moet altijd creatief bezig kunnen zijn.”

Elke Lamerant Privé Elke woont met haar ouders Marleen Doom (62) en Jozef Lamerant (65) langs de Baljuwstraat in Reningelst. Ze heeft twee zussen: Mieke (23) en Joke (22). Loopbaan Elke gaat naar school in BuSo De Pinker van De Lovie vzw. Vrije tijd In haar vrije tijd gaat ze graag naar scoutsgroep Akabe De Iris. Daarnaast is ze lid van verschillende G-sportclubs: voetbal, turnen en atletiek. Elke is prinses carnaval bij de carnavalsvereniging voor mensen met een beperking De Mamboetjes. Deze carnavalsperiode kan Elke eindelijk schitteren op de carnavalswagen.

Waardering

“Dat Elke Krak zou worden, hadden we natuurlijk gehoopt, maar nooit durven dromen. We hebben Elke genomineerd, omdat we trots zijn op wat ze allemaal doet en al gedaan heeft. Het is niet omdat Elke een beperking heeft dat ze zich beperkt moet voelen. Haar zussen gingen veel lopen op de atletiekpiste. Haar zus Joke loopt nog steeds in competitie. Elke wilde dat ook graag doen. We hebben haar gezegd dat het ook voor haar mogelijk is om op die looppiste actief te zijn, maar dat ze wel hard moet werken zoals iedereen. Als ze deelneemt aan een wedstrijd, weten we soms dat ze de laatste kan zijn om over de finish te komen. Elke weet dat ook. Dat interesseert haar niet en ons ook niet. Ze doet het graag en dat is het belangrijkste”, zegt Marleen.

Slotevenement

“We willen Elke alle kansen in het leven geven en willen haar daar ook bij helpen. We vinden het dan ook fantastisch van De Krant van West-Vlaanderen dat Elke de kans kreeg om kandidaat te zijn voor Krak van Poperinge. Het is de mooiste waardering dat de Poperingenaars – en in het bijzonder onze dorpsgenoten van Reningelst – ons konden geven door Elke tot Krak van Poperinge te stemmen. Zelf beseft Elke niet dat het bijzonder is dat iemand met een beperking deze titel krijgt, ze kijkt vooral uit naar het slotevenement. Elke glundert als ze op een podium mag staan”, lacht Marleen.

“We willen iedereen graag bedanken voor de stemmen en de steun. Ook de andere kandidaten willen we proficiat wensen. Jullie verdienden het allemaal!”