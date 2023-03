Elke Kolle kreeg van de Krottegemse Ransels de Gulden Ransel voor meest verdienstelijke Krottegemnaar toebedeeld. Ze is de gewezen gerante van de Carrefour in de Ardooisesteenweg. Ze zorgde ervoor dat de Krottegemnaars zich dagelijks in de wijk kunnen bevoorraden. Op het uitreikingsmoment was ze helaas ziek, maar uitstel is geen afstel.

Ondertussen mocht ze de erkenning in ontvangst nemen. (foto SB)