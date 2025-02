“Elke kat verdient een kans”: Viviane (65) heeft hart voor dieren en helpt Zwerfkatjes in Nood

Al 18 jaar zet Viviane Hosten (65) zich met hart en ziel in voor de opvang en verzorging van zwerfkatten via haar organisatie ‘Zwerfkatjes in Nood Eernegem’. Met beperkte middelen en de steun van dierenvrienden geeft ze talloze katten een tweede kans. “Ik doe dit vanuit een groot hart voor dieren. Elke kat verdient een kans op een beter leven”, vertelt ze.

“Ik hielp al langer kittens en katten in nood maar stelde me in regel en heb een erkenningsnummer, wat me recht geeft op een subsidie van Dierenwelzijn. Ik ontvang 3.800 euro per jaar, maar dat bedrag is lang niet voldoende voor alles wat ik doe.”

Toch blijft Viviane zich onverminderd inzetten, met de steun van dierenvrienden die haar werk een warm hart toedragen. “Zonder hun hulp zou het onmogelijk zijn om door te gaan. Mensen steunen op verschillende manieren: ze doneren voeding en vangkooien, haken knuffeltjes, bakken lukken en wafels voor verkoop en schenken de opbrengst. Dat helpt enorm, want de kosten stapelen zich snel op, ik ben hen ontzettend dankbaar.”

Ontbijtbuffet

Om extra fondsen te werven, organiseert ze evenementen zoals kerstmarkten en een jaarlijks ontbijtbuffet. Op zondag 11 mei staat er opnieuw zo’n ontbijtbuffet gepland in zaal Kruispunt. Via sociale media doet ze geregeld oproepen voor hulp en deelt ze updates over de katten in haar opvang.

Viviane biedt onderdak aan zowel wilde als tamme katten. Buiten wonen er 20 wilde katten in een grote omheinde tuin met een verwarmd tuinhuis, waar ze vrij in en uit kunnen. “Normaal zet ik wilde katten na sterilisatie of castratie terug op hun vindplaats, maar bij deze groep was dat onmogelijk. Op hun oorspronkelijke terrein woont niemand die hen kan voederen en door verkaveling konden ze niet terug. Hier krijgen ze alles wat ze nodig hebben en hoeven ze niet te overleven in barre omstandigheden.”

Binnen biedt Viviane onderdak aan 15 katten, waaronder enkele die niet voor adoptie in aanmerking komen.

Medische zorgen

“Sommige katten hebben permanente medische zorg nodig”, vertelt ze. “Zo vond ik een katje in een toegebonden zak. Door zuurstoftekort liep ze blijvende hersenschade op. Een andere kat heeft de ziekte van Crohn en maandelijks een inspuiting nodig. En dan is er nog een kat met blijvende longschade na een auto-ongeval, zij krijgt maandelijks een zuurstofbehandeling.”

“Steeds meer katten worden gedumpt, vaak in slechte gezondheid”

Ook het afgelopen jaar hadden veel katten medische zorg nodig. “In 2024 ving ik zo’n 100 kittens en katten op, waaronder enkele wilde. Vooral veel ‘papflesserkes’ en enkele ernstig zieke katten, die helaas moesten worden geëuthanaseerd.”

“Er waren vier katten die een pootamputatie moesten ondergaan, en zo’n operatie kost al snel 1.000 euro per kat”, zegt Viviane. “Daarnaast zijn er de kosten voor sterilisaties, vaccins, voeding en medicatie. Dat loopt enorm op.”

Voor pasgeboren kittens beschikt ze over een couveuse waarin ze de allerkleinsten de nodige warmte en verzorging kan geven. “Sommige kittens worden veel te jong achtergelaten en hebben intensieve zorg nodig. Dankzij de couveuse krijgen ze de beste start. Daarna voed ik ze met de papfles tot ze sterk genoeg zijn.”

vaste voederplekken

Naast de opvang zorgt Viviane ook voor wilde katten die elders verblijven. “Op vier vaste voederplekken met beschutting, zoals bij de Statieput, voorzie ik dagelijks eten. Daar woont niemand in de buurt die hen kan helpen, dus ik zorg ervoor dat ze niet verhongeren. Dat betekent elke dag opnieuw op pad, in weer en wind.”

De dagelijkse zorg voor de katten vraagt veel tijd en energie, maar Viviane doet het met liefde. “Elk jaar wordt de situatie schrijnender. Steeds meer katten worden gedumpt, vaak in slechte gezondheid. Mensen laten hun kat niet steriliseren en wanneer er kittens komen, worden die zonder pardon op straat gezet. Het is frustrerend om te zien dat er zo weinig bewustwording is”, vertelt ze.

Ondanks de uitdagingen blijft Viviane zich inzetten voor haar zwerfkatjes.

Haar opvang aan Kuipersbos 31A is een baken van hoop voor katten die anders geen kans zouden krijgen. Via sociale media blijft ze in contact met dierenvrienden en sympathisanten, en wie wil helpen kan haar bereiken via 059 32 05 08 of gkyndt@hotmail.com.