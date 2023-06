Elke eeuweling in Torhout krijgt straks een boom

Gemiddeld wordt de mens almaar ouder en dus stijgt het aantal eeuwelingen. Tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting van maandag stelde Mike Verhaeghe (N-VA) voor om elke 100-jarige een fruitboom cadeau te doen en die in een zogenoemde eeuwelingentuin te planten.

“Die nieuwe tuin kan ergens op het openbaar domein voorzien worden”, zei hij. “Op een plaats die voor iedereen toegankelijk is. Het kan een ontmoetingsplaats voor jong en oud worden. En eens per jaar kan er dan een samenkomst voor alle 100-jarigen en hun familie plaatshebben.”

Koppelen aan de geboorteboomactie

Schepen van Seniorenbeleid Rita Dewulf (CD&V) zag een aparte eeuwelingentuin niet zitten, maar was wél het voorstel genegen om elke 100-jarige een boom te schenken. “Sowieso worden de eeuwelingen door de stad in de bloemetjes gezet en krijgen ze onder meer een Torhoutbon”, zei ze. “We zouden daar effectief het aanplanten van een boom aan kunnen koppelen. Het lijkt me het beste om dat te combineren met de geboorteboomactie, die traditioneel in november plaatsheeft. Dan mogen de ouders die het voorbije jaar een kindje gekregen hebben, een boom of struik voor hun baby aanplanten. Op hetzelfde moment zouden we per eeuweling een boom kunnen voorzien. Met het soort boom en de precieze locatie zal mijn collega-schepen Elsie Desmet van Natuur en Groen wel raad weten.”