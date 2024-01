Elke donderdagnamiddag organiseert Unie der Zorgelozen Koffieklets: “Alles is gratis want hier is iedereen gelijk”

Even op adem komen? Een creatief idee of een straf verhaal? De brei afwerken of een kaartje leggen? Elke donderdagnamiddag tussen 14 en 18 uur staat de deur van Unie der Zorgelozen in de Pluimstraat open. “Alles kan, niets moet. Koffie en thee zijn er voor iedereen”, zegt sociaal verantwoordelijke Justine Delgat (25).

De Unie der Zorgelozen is een sociaal-artistiek gezelschap in Kortrijk dat creëert vanuit een sterk maatschappelijk engagement. Het opzet van Koffieklets is eenvoudig. Elke week, op donderdagnamiddag, zet Unie der Zorgelozen de deur in de Pluimstraat open. “Iedereen is welkom, het maakt niet uit wie je bent of wat je achtergrond is. We verkopen niets. Om hier een namiddag te vertoeven heb je geen geld nodig. Voor wie dat wil, is er koffie, thee of water, en uiteraard koekjes. Het idee is ontstaan omdat mensen een plaats zochten waar ze gewoon konden zijn en niet worden aangestaard omdat ze te weinig consumeren. Een vrije ruimte en een reden om uit het huis te komen. Ook mensen met hulpvragen kunnen hier terecht”, legt Justine uit.

“Het idee is ontstaan omdat mensen een plaats zochten waar ze gewoon konden zijn en niet worden aangestaard omdat ze te weinig consumeren”

Koffieklets fungeert als een veilige haven en is in essentie laagdrempelig ont-moeten: niets moet. De thematieken die uit de gesprekken naar voor komen, proberen ze terug aan de maatschappij te vertellen via hun artistieke werking zoals theaterstukken. “Onder het motto ‘verbreek, verzamel, vertel’ verbreken we de grenzen tussen mensen door samen te komen en verhalen te vertellen.”

In de Unie is er ook een keukentje aanwezig. “Wie zin heeft, mag hier taart, cake of koekjes bakken. De Unie koopt samen met jou de ingrediënten aan. Vorig week hebben twee vrijwilligers nieuwjaarswafels gemaakt, de week daarvoor zandkoekjes. Alles is gratis – de bar wordt zelfs bewust gesloten – want hier is iedereen gelijk. Vorige donderdag hadden we ook verse wortelgembersoep met geitenkaas, gemaakt door onze soepkoningin Marie-Anne.”

Momenteel wordt de kelder opgeruimd van Unie der Zorgelozen. De vondsten gaan naar De Kringloopwinkel, maar bezoekers krijgen donderdag 25 januari de eerste keuze. “Koffieklets is meer dan alleen koffie, we willen ook randanimatie. Iedereen mag met een idee komen.” De Unie staat altijd open voor helpende handen. Mail hiervoor naar justine@uniederzorgelozen.be.