Elke dag een mis tijdens noveen Sint-Antonius Abt

Maandag startte in Sint-Jan ter Biezen de negendaagse herdenking van Sint-Antonius Abt. De grootste drukte wordt verwacht tijdens het weekend en zeker op Toontjesmaandag. Elke dag is er nog mis tijdens de noveen en pastoor Ludo Lepee wil dit nog wel enige tijd volhouden.

Sedert de opname van de parochiefederatie Poperinge West in de Pastorale Eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren voelt pastoor Ludo Lepee, die bij de wijziging benoemd werd tot meewerkend priester, zich wat verweesd. Waar hij vroeger heel drukke zondagen kende met twee misvieringen en soms wel eens een derde, dient hij het nu te stellen met telkens één zondagsmis. Op zondagmorgen is er niet meer elke week een mis in zijn kerk in Watou.

“Van de administratie voor de parochie dien ik mij ook bijna niets meer aan te trekken. Alles gebeurt nu vanuit het dekenaal secretariaat en het verruimd parochieteam zorgt dat alles in orde komt voor alle parochies van de pastorale eenheid. Toch heb ik mijn bedenkingen hierbij”, aldus pastoor Lepee. “In de parochiefederatie Poperinge West hadden we altijd met Antonius in Sint-Jan ter Biezen, Blasius in Krombeke en Apollonia in Haringe de viering en de herdenking van drie van de vier winterheiligen. De vierde heilige Brigida, werd dan nog gevierd in Beveren-IJzer, net buiten de pas opgedoekte parochiefederatie. In de Poperingse parochies had men amper kennis van deze aanbeden winterheiligen. En ik was in de overtuiging en verwachting dat dit met de pastorale eenheid zou veranderen en dus verbeteren. De hele pastorale eenheid heeft nog niet eenzelfde eerste pagina in Kerk en Leven. En dat is spijtig, want ik ben ervan overtuigd dat er ook andere gelovigen vanuit de andere parochies naar Sint-Jan-ter-Biezen zouden komen voor de viering van Sint-Antonius Abt, die al zowat 1800 jaar aanroepen wordt tegen pijnlijke of kwaadwaardige ziekten bij mensen, maar ook bij dieren.”

Mis in De Kapelle

De jaarlijkse noveen voor Sint-Antonius Abt begint elk jaar op 17 januari, en toevallig op een maandag, zodat volgende maandag 24 januari dan ook de echte grote dag is voor het ‘komen dienen’.

Rita Rommel is al meerdere jaren actief in de Kerkraad van De Kapelle, zoals Sint-Jan-ter-Biezen in de volksmond al jaren genoemd wordt. “Toen wij nog jonge landbouwers waren, zo’n 20 à 30 jaar geleden, was Toontjesmaandag een echte feestdag. Iedere landbouwer trok dan met zijn helpers naar Toontjesmaandag om te dienen, en vooral om achteraf ook eens een babbeltje te slaan met de collega’s. Nu zijn er niet alleen minder landbouwers, ook het belijden van het geloof gebeurt nu anders. Maar dat wil niet zeggen dat er geen geloof meer is. Jaren terug waren er veel meer thuiswerkende mensen en kon er dus tijdens de noveen regelmatig naar de mis worden gegaan.”

“Gelukkig hebben we met pastoor Ludo nog een pastoor die zich nog volledig wil inzetten voor onze kleine geloofsgemeenschap in De Kapelle, waar ook mensen van Watou en Abele naartoe komen. Als kerkgemeenschap moeten we blijven geloven en hopen dat we met de viering van Sint-Antonius Abt tijdens de noveen nog enkele jaren kunnen doorgaan”, besluit Rita, die elke dag tijdens de noveen actief is in het pittoresk kerkje om er kaarsen, beeldjes en litanieën van Sint-Antonius Abt te verkopen. (PC)