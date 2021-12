Elke Baeyens uit Wingene gaat op zoek naar pleeggrootouders voor kleine Wout

Elke Baeyens en Wesley Vermeire gingen op zoek via een Facebookoproep naar pleeggrootouders voor hun zoontje Wout. Door omstandigheden heeft de kleine Wout geen grootouders en dat vinden Elke en Wesley jammer. “We hebben al enkele kandidaten en we spreken komende weken samen af”, vertelt Elke.

“Een goede band hebben met je grootouders is iets moois en grootouders kunnen heel veel betekenen voor hun kleinkinderen”, weet Elke (36). “Ikzelf heb een zoontje Wout van tien maanden en hij kent geen grootouders. Ik vond dit heel spijtig en ik voelde een gemis. Ik wilde die leemte vullen en ik sprak mijn echtgenoot Wesley (36) daar over aan. Ook hij kende hetzelfde gevoel, hetzelfde gemis. Vandaar dat wij een oproep op Facebook posten met de vraag naar pleeggrootouders voor onze Wout. Onze doelstelling is vooral oudere mensen te vinden die de taak als grootouder op hun willen nemen. We kiezen doelbewust voor een oudere leeftijd, want een oma en opa is nu eerder iets ouder en die mensen hebben al wat levenservaring. We zoeken dan ook mensen die in onze regio wonen en af en toe met Wout op stap willen gaan, Wout willen vergezellen tijdens het grootouderfeest, kortom er zijn voor Wout en samen leuke dingen doen. Dit jaar vierden wij Kerst zonder grootouders en dat voelde minder goed aan. Nieuwjaar komt eraan en opnieuw komen er geen grootouders op bezoek. Ik ben ervan overtuigd dat dit volgende jaar anders zal zijn want onze zoektocht kent gehoor.”

Project pleeggrootouderschap uitwerken

Elke en Wesley kregen al tal van antwoorden op hun vraag. Daar zijn ze uiteraard heel blij om en Elke wil haar initiatief verder uitwerken. “Intussen hebben wij al enkele kandidaten die aan onze doelstellingen voldoen, en met die mensen spreken wij in de komende weken mee af. Aan de hand van de vele reacties merk ik op, dat mijn initiatief met veel warmte wordt onthaald en dat er nog meerdere ouders zijn die pleeggrootouders verwelkomen. Ik ben dan ook heel trots dat wij dergelijke oproep openbaar maakten. Het doet ons veel deugd om kinderen en mensen te verbinden. Toekomstgericht wil ik mijn initiatief verder uitwerken en op die manier hoop ik om vele kinderen gelukkig te maken via het pleeggrootouderschap. (Nele Sabbe)