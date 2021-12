Elk kind in Wingene mag speelgoed en lekkers verwachten met project ‘Elk kind een Sint’

Het Huis van het Kind van de gemeente Wingene en de werkgroep dienstbaarheid van het Interparochiaal Team Wingene zorgen ervoor dat elk kind een Sint verdient.

Sinterklaas is in het land en hij brengt speelgoed en lekkers naar alle kinderen. Toch is dit niet altijd zo eenvoudig. Als je een blik op de armoedecijfers werpt, dan merk je al vlug op dat er tal van gezinnen te kampen hebben met geldproblemen. “Cadeautjes en lekkers nemen vaak een grote hap uit het gezinsbudget”, zegt schepen van Welzijn Tom Braet (CD&V). “Voor kwetsbare gezinnen is dit, zeker in deze moeilijke tijden niet zo evident. We zorgen ervoor dat Sinterklaas geen enkel kind in onze gemeente vergeet.”

190 pakketjes

Het Huis van het Kind en het Interparochiaal Team schenkt bijzondere aandacht aan het project ‘Ieder kind een Sint’. Ondertussen is de lokale speelgoedactie naar aanleiding van Sinterklaas al aan de vijfde editie toe. Door de huidige coronamaatregelen werd er beslist om de formule van de oorspronkelijke speelgoedinzameling om te toveren naar een leuk alternatief en zo kwam men tot een leuke samenwerking. “We zijn oprecht blij met deze samenwerking en zo kan de Sint ook bij alle kwetsbare gezinnen langskomen met speelgoed en wat lekkers”, weet Tom Braet.

De werkgroep dienstbaarheid is enorm enthousiast over de actie. “Aan zo’n warme actie van de gemeente werken we met veel plezier mee”, zegt Christiane Dewit van de werkgroep. “Onze werking gaat immers veel verder dan de kerkmuren.” In het totaal werden er 190 pakketjes gemaakt en uitgedeeld en zo wordt 6 december voor elk kind een feest en een leuk familiemoment. (Nele Sabbe)