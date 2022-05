Elise Ramette trekt volgend seizoen naar het buitenland: “Nieuwe stap in mijn carrière”

Elise Ramette greep met Castors Braine tegen Kangoeroes Basket Mechelen naast de titel in Top Division One. De Ieperse slaat volgend seizoen haar vleugels open en kiest voor een avontuur in het buitenland. Een uitdaging die ze maar al te graag aangaat.

De stap naar het buitenland komt precies op tijd. “Voor mij was het tijd om de volgende stap in mijn carrière te zetten en dat betekent automatisch het buitenland”, vertelt Elise Ramette. “Ik heb ondertussen vele jaren in eerste klasse achter de rug en ken de competitie, de ploegen en de speelsters maar al te goed. Nu is het tijd om een andere competitie, andere tegenstanders en speelstijlen te ontdekken. Ik kan nog niet zeggen waar ik precies heen ga, maar het is naar een competitie die mij echt aanspreekt en mij hopelijk goed zal liggen. Normaal wordt het snel bekendgemaakt.” Na even aandringen wil Ramette toch lossen dat het volgend seizoen de Spaanse competitie wordt waar ze zal spelen. Welke ploeg kan ze nog niet zeggen.

Veel kansen

Het seizoen bij Castors draaide uit op eentje zonder trofee. Kangoeroes Mechelen pakte de dubbel. “Na het verlies in de finale was het even moeilijk, maar die twee matchen mogen geen weerspiegeling van ons seizoen zijn. We hadden een goeie EuroCup-campagne en tijdens het reguliere seizoen verloren we amper één wedstrijd. In de play-offs toonden we dat we er klaar voor waren en speelden we telkens zeer sterke matchen in de kwartfinales en halve finales. Ik denk dat we al bij al dus wel kunnen zeggen dat we een goed seizoen achter de rug hebben, natuurlijk jammer genoeg zonder de kers op de taart. Ik heb weer veel ervaring opgedaan en veel kansen gekregen waar ik dankbaar voor ben. Met deze ploeg kunnen eindigen in België was echt een mooi cadeau.” De keuze voor Spanje biedt veel nieuwe perspectieven. “Zoals ik al zei, denk ik dat het tijd is om een nieuwe stap te zetten in mijn carrière en ik denk dat het buitenland daar ideaal voor is”, besluit Ramette. “Ik wil nog meer progressie maken en beter worden op alle vlakken, nieuwe dingen leren, nieuwe mensen leren kennen… Het zal weer een aanpassing worden om nu echt ver weg te zijn van huis, maar ik heb er ongelofelijk veel zin in. Ik verwacht dan ook dat het sowieso een leerrijke ervaring zal worden.”