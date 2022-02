Elise Pollet wil met MENS coaching mindfulness trainingen geven: “Meer uit leven halen zoals het is”

Onze geest legt ons soms veel op: we moeten 101 dingen onthouden, we denken elke dag nog van alles te moeten doen, we piekeren volop en voor we het weten, zitten we in een negatieve gedachtestroom. Dit en de gejaagdheid van het leven bezorgt ons stress. Elise Pollet wil met haar MENS coaching soelaas bieden, zowel via groepssessies als via individuele trainingen.

“Ik heb godsdienstwetenschappen gestudeerd in Leuven”, vertelt Elise Pollet (32). Ze is afkomstig uit Ichtegem, maar woont nu in het Zuiderpark in Kortemark. Ze geeft les in SIGO in Gistel. “Ik miste wat uitdaging, dus besloot ik om wat minder les te geven en in bijberoep te starten met mijn coaching.”

“Vanaf februari bied ik groepssessies mindfulness training aan. Die kunnen ook individueel indien gewenst. Daarnaast organiseer ik mindful wandelingen in de streek en geef ik ook nascholingen en workshops voor bedrijven of scholen. Ik heb door mijn achtergrond samen met een collega een bijscholing speficiek voor leerkrachten uitgewerkt. Voor wie geïnteresseerd is, bied ik ook een informatieve lessenreeks aan waarin onder meer uitgelegd wordt waar mindfulness vandaan komt en hoe het werkt.”

Stressreductie

“Tot slot voorzie ik enkele keren per jaar een opvolgsessie met mindful yoga, een uurtje voor zij die de 8-weken-training mindfulness reeds volgden of voor zij die eens willen proeven van het concept.”

“Ik focus op stressreductie en het verhogen van het welbevinden: meer uit het leven halen zoals het is. Positieve effecten van mindfulness zijn vaak minder piekeren, beter slapen, een hoger concentratievermogen, beter kunnen omgaan met stress en met pijnklachten, de levenskwaliteit verhogen.”

“Ik heb al een aantal jaren ervaring aangezien ik de 8-wekentraining, de nascholingen en de workshops in mijn eigen school aan de leerkrachten en leerlingen mag geven. De allereerste reeks mindfulness 8-wekentraining start op woensdagavond 9 februari. De trainingen vinden plaats in Kine Handsaeme langsheen de Staatsbaan en in Deva’s yogacenter langsheen de Torhoutbaan in Ichtegem.”

“Het is sowieso wetenschappelijk bewezen dat 95% van de mensen die deze trainingen volgde, er baat bij heeft en er rijker van wordt. Wie zich voor 14 februari inschrijft en in de mail Krant van West-Vlaanderen vermeldt, geef ik een korting van 10 procent. Als dat geen mooi valentijnscadeau is”, besluit Elise. (JD)

Alle info vind je op www.menscoaching.be. Je kan mailen naar Elise via menscoaching@outlook.com of bellen via 0480 687 444.