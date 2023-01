Elise De Waele uit Ruiselede wint Young Sommelier Award of Excellence

Sommelier Elise De Waele van Brasserie Ruislé blijft maar prijzen winnen. Nu kreeg ze de award Young Sommelier Award of Excellence 2023 van de vereniging van Vlaamse Sommeliers, voor jonge talenten onder 25 jaar.

Elise is heel tevreden met deze onderscheiding. “Het was de 22ste uitreiking van de award en voor mij een waardevolle en mooie erkenning voor alles wat ik al bereikt heb”, zegt de uitbaatster van haar eigen zaak in de Kasteelstraat. (RV)