Elisabeth Duflou viert 102de verjaardag in wzc Ten Anker in Nieuwpoort: “Veel onder de mensen komen, een goed wijntje en blijven ademen”

In het wzc Ten Anker in Nieuwpoort werd maandag 20 februari de 102de verjaardag van Elisabeth ‘Betty’ Duflou gevierd. Dat gebeurde samen met de familie en het personeel van wzc Ten Anker.

Elisabeth ‘Betty’ Duflou werd op 20 februari 1921 in Nieuwpoort geboren in een gezin van drie kinderen. Haar vader Camiel Goderis was er timmerman en ze heeft gans haar leven in Nieuwpoort gewoond. Ze liep school bij de Arme Klaren en na haar lagere school begon ze te werken als diamantslijpster. “Dat was in een barakke in de Coppietersstraat en ’t was daar altijd koud”, weet Betty zich te herinneren.

Uitgestelde trouw

Ze deed dit werk tot ze haar man Louis Goderis leerde kennen. Er werd een huwelijksdatum uitgestippeld en alles was geregeld, maar het feest ging niet door! “Drie weken voor we gingen trouwen, werd Louis opgepakt en naar Duitsland weggevoerd.”

Samen met andere jonge mannen uit Nieuwpoort werd hij afgevoerd naar Brugge en fort Breendonk waar ze werden ondervraagd. Vervolgens werd hij weggevoerd naar het concentratiekamp van Neuengamme bij Hamburg. Op 4 mei 1945 werd het kamp door de geallieerden bevrijd. “Halverwege mei kwam Louis terug naar huis uitgemergeld, ziek en ondervoed. Hij woog nog 32 kg en heeft achteraf nog jaren gesukkeld met zijn gezondheid. Hij stierf in 1988 en was nog maar 70 jaar”, vertelt Betty.

Wat zeg je, het geheim van een lang leven? Veel onder de mensen komen, een goed wijntje en blijven ademen. Anders ga je dood

Samen met zijn overlevende kameraden Roger Vyvey, Henri Van Elk en Marcel Verleye zou Louis Goderis in 1948 het Verbond der Politieke Gevangenen van Nieuwpoort oprichten.

“Uitstel is geen afstel, de trouw is tenslotte toch doorgegaan, toen Louis voldoende hersteld was zijn wij in september 1945 getrouwd en in 1946 werd onze zoon Jef geboren”, zegt Betty. “Mijn man was ook timmerman, maar hij heeft zijn ganse leven bij de gas en elektriciteit gewerkt.” Louis werkte bij het toenmalige Intercom dat in 1990 samen met Ebes en Unerg opging in Electrabel.

Ten Anker

Betty woonde gans haar lange leven in hetzelfde huis in Nieuwpoort. “Ze hebben een heel korte tijd bij zijn ouders gewoond en dan hebben ze het huis in de Witte Brigadelaan 107 gekocht waar ze de rest van haar leven is blijven wonen. Tot ze vorig jaar op de leeftijd van 101 naar Ten Anker getrokken is”, zegt zoon Jef Goderis. “Tot vorig jaar was ze nog goed te been en samen met enkele vriendinnen was ze alle dagen op ‘vadrouille’. “De cafetaria’s in Nieuwpoort hebben goed gewerkt”, grapt schoondochter Nicole.

Als je haar wilde thuis vinden, moest je een afspraak maken. Elke vrijdag naar de markt en iedere namiddag haar koffie. “Als het slecht weer was en ik alleen zat, was het een lange achternoene”, vult Betty aan. Blijkbaar is sociaal contact enorm belangrijk als je lang wil leven. Ze heeft heel haar leven problemen gehad met haar gehoor, maar op die leeftijd is het nog erger geworden. “Wat zeg je, het geheim van een lang leven? Veel onder de mensen komen, een goed wijntje en blijven ademen. Anders ga je dood”, is het antwoord. “Nu mag ik geen glaasje wijn meer drinken omdat ik geen alcohol meer afbreek, komt dat tegen!”