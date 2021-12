Eline Hullebusch en Simon Peeters vonden een nieuwe thuis in Zweden: “Wekelijks naar noorderlicht kijken”

Begin oktober ging de Ruiseleedse Eline Hullebusch (25) met haar partner Simon Peeters (25) een nieuw avontuur aan in het verre Zweden. Ze willen er unieke Laplandverblijven aanbieden. “Een combinatie van luxe en avontuur, in een unieke setting.” Ze vierden ook hun allereerste Zweedse Kerstmis. “Hier hebben ze veel meer feestdagen.”

Eline Hullebusch is afkomstig uit Ruiselede, waar ze opgroeide tussen de diepvriezers van Koelwaren Biebuyck. Ze mocht net voor kerstavond haar 25ste verjaardag vieren. Samen met haar partner Simon Peeters (25) uit het Antwerpse Edegem en hun kat Ila verhuisde ze op 9 oktober naar Zweden. “We werden in september 2020 geprikkeld door het mooie werk van een jong koppel dat een camping uitbaatte in Oostenrijk”, steekt het koppel van wal. “Eind oktober gingen we een kijkje nemen op een camping in Zweden, maar we vonden de juiste financiering niet voor ons eigen project. We werden wel verliefd op de mooie cultuur en natuur van Zweden.”

Noorden

De klik was er onmiddellijk, want nog tijdens diezelfde reis zocht het koppel al een eigen huis in het land. “Liefst in het noorden of midden van Zweden, het zuiden lijkt te hard op België”, lacht Eline. “We vonden niet meteen het ideale huis, dus terug in België hebben we de zoektocht online voortgezet. Daar vonden we ons droomhuis in Lapland.”

Een maand na hun eerste bezoek aan Zweden zaten Simon en Eline alweer op het vliegtuig. “Twee dagen later was het koopcontract al getekend”, lachen ze. Het koppel woont nu in Norsjö, op het platteland. “Het centrum van Norsjö is zo’n 20 minuten rijden. We wonen in een klein gehucht op een heuvel met in totaal vijf buren. De heuvel is omringd door bossen en heeft een prachtig uitzicht op enkele bergen.”

Voor Eline was het niet alleen een witte kerst maar ook een witte verjaardag. © gf

Eline en Simon ontmoetten elkaar door hun passie voor fotografie. “Al na een jaar begonnen we onze eigen marketingzaak. Hiermee realiseerden we onder andere pop-upconcepten en beurzen.”

We willen met iets nieuws komen dat duurzaam, handmade en luxueus is

Die ervaring heeft het koppel meegenomen naar Zweden om daar een nieuwe zaak te starten. “We zitten momenteel dan ook met ons hoofd tussen de papieren”, aldus Eline. “Het plan is immers om hier een uniek Laplandverblijf te creëren voor toeristen, gecombineerd met activiteiten in de regio. Hier in Zweden heb je vaak het een of het andere. Ofwel kies je voor avontuur, maar neem je er het composttoilet of een gedeelde badkamer bij. Of je kiest voor luxe en comfort, zonder avontuur. We willen graag een combinatie aanbieden, met unieke, avontuurlijke accommodaties met het comfort van een eigen badkamer, een warm bed en voldoende privacy. De accommodaties zullen gelegen zijn op onze beste spots om het noorderlicht te zien en met een prachtig zicht op de oneindige natuur. We willen met iets nieuws komen dat tegelijk duurzaam, handmade en luxueus is. De bedoeling is dan ook om zoveel mogelijk zelf te bouwen.”

Thuis

Simon en Eline hebben geen last van heimwee, daar in het verre Zweedse Lapland. “We vonden hier echt onze thuis. Voor ons vertrek hebben we nog afscheid genomen van onze vrienden en familie. Die horen we nu nog digitaal, net zoals tijdens de lockdown. Met mijn ouders videochat ik bijna elke dag. Zij komen met Nieuwjaar langs.”

“Hier hebben we echt een nieuwe manier van leven gevonden, veel rustiger. Hier genieten ze meer van het leven en leven ze met de natuur. Toen we hier net woonden, kregen we dagelijks bezoek van een kudde rendieren. Op dit moment zijn de dagen in het Noorden erg kort, maar in die donkere periode wordt wel heel hard naar Kerstmis toegeleefd. Alles is hier versierd met licht en sinds eind oktober ligt er overal sneeuw. Genoeg om te skiën of er met de sneeuwscooter op uit te trekken.”

Zweedse kerst

Voor Eline is het echt een droom die uitkomt. “Bijna wekelijks kunnen we hier naar het noorderlicht kijken en we hebben hier ook de zekerheid van een witte Kerstmis, en voor mij ook een witte verjaardag. Iedereen is hier zo vriendelijk en ze geven ons de tijd om de taal te leren.”

Bijna wekelijks kunnen ze naar het noorderlicht kijken. © gf

Hun eerste Kerstmis in Zweden vierden Simon en Eline gezellig met z’n tweetjes. “Aperitieven bij het kampvuur en dan heerlijk dineren bij de kerstboom. Op kerstdag openden we via videochat de cadeautjes met de familie. In Zweden wordt trouwens helemaal anders naar Kerstmis toegeleefd, met veel meer feestdagen die wij niet kennen. Katholiek of niet, de adventsperiode is hier heel belangrijk. Je hebt Första Advent, dan versiert iedereen zijn huis met lichtjes, komen ze samen om saffraanbroodjes te eten en vinden de meeste kerstmarkten plaats.”

Vroege kerstboom

“Op 13 december vieren de Zweden Santa Lucia, het feest van het licht, omdat ze vroeger een andere kalender hadden en het toen op 13 december de kortste dag van het jaar was. Tijdens Santa Lucia gaan ze verkleed in een wit kleed en met een krans met kaarsen op het hoofd in de ochtend liederen zingen. Dat wordt ook uitgezonden op de nationale televisie, net zoals de jaarlijkse adventskalender”, vertelt Eline.

“Kerstavond is in Zweden een groot feest, dan komt de familie samen om een julbord te eten, dat is het Zweedse woord voor het traditionele kerstbuffet hier. Om 16 uur gaan ze dan met de hele familie voor de televisie zitten om naar Donald Duck te kijken. Op kerstdag is er dan weer veel te doen in de steden, optredens bijvoorbeeld. We hebben hier trouwens al commentaar gekregen omdat we onze kerstboom hadden gezet”, lacht Eline. “Dat doe je in Zweden volgens de traditie blijkbaar pas op kerstavond, zodat de boom nog voldoende naalden heeft op Kerstmis.” (Lien Depauw)